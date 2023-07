Après l’arrivée d’Iliman Ndiaye, l’OM poursuit son mercato estival et aurait déniché son nouveau défenseur central du côté de la Croatie.

Mercato OM : Pablo Longoria fonce sur Josip Sutalo

Le mercato estival de l'Olympique de Marseille est loin d'être terminé, et la priorité actuelle du club phocéen demeure le renforcement de sa défense. Avec les arrivées de joueurs de classe mondiale tels que Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr et Geoffrey Kondogbia, l'OM possède désormais une ossature d'équipe de haut niveau. À présent, la direction marseillaise cherche à combler les dernières lacunes, notamment en défense.

L’objectif est bien de combler le vide laissé par le départ d'Éric Bailly. Plusieurs pistes sont étudiées dans ce sens et l’une d’entre elles menait à Romain Saïss. Malgré des négociations avancées avec le capitaine marocain, les responsables marseillais se sont finalement retirés du dossier sous impulsion de Marcelino. Le technicien préfère miser sur un profil plus jeune pour composer sa charnière défensive, et son choix se porterait sur Josip Sutalo.

Ce prodige croate évolue actuellement au Dinamo Zagreb et a réalisé une saison convaincre avec un bilan de 3 buts en 36 rencontres. Considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de son pays, Josip Sutalo est également un joueur d'avenir prometteur. La direction marseillaise serait en train de s'activer en coulisse pour s'assurer les services de l'international croate, qui compte huit sélections avec son équipe nationale. Toutefois, l’OM devra faire face à une rude concurrence sur cette piste défensive.

Le RB Leipzig en pole positionné pour Josip Sutalo

En effet, la piste menant à Josip Sutalo est loin d'être facile à conclure pour l'OM. En plus de l'OL, le RB Leipzig souhaite aussi s'attacher les services du défenseur croate de 23 ans et se trouverait même en pole position pour finaliser sa signature. Un accord serait proche d’être conclu entre les différentes parties. Le temps presse donc pour l'Olympique de Marseille, qui devra faire preuve persuasion et générosité en vue de boucler cette transaction. Reste à savoir si Marseille réussira à vaincre la concurrence du RB Leipzig et à convaincre le joueur croate de rejoindre ses rangs.