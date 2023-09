Afin d'anticiper le départ d'Arthur Theate, le Stade Rennais FC s'était intéressé à Romain Saïss. Découvrez les raisons de son transfert avorté en Bretagne.

Mercato SRFC : Romain Saïss avait tout pour signer au Stade Rennais FC

Cet été, le Stade Rennais a eu peur pour Arthur Theate. Alors que son avenir était incertain, le club breton a tenté plusieurs pistes pour anticiper son éventuel départ. Si Davinson Sanchez était proche de signer dans les dernières heures, Foot Mercato a révélé un intérêt du SRFC pour Romain Saïss.

Le défenseur central marocain sortait d'une saison aboutie avec Besiktas, ayant disputé 26 rencontres pour un but et une passe décisive. Florian Maurice a tout fait pour l'enrôler, si bien qu'il était tout proche d'y arriver. La source ajoute que le directeur sportif de Rennes est tombé d'accord avec lui pour un contrat d'un an, à quelques jours de la fin du mercato estival. Entre temps, le joueur de 33 ans avait pourtant signé à Al-Sadd, au Qatar. Mais ce club, ayant une limite de joueurs étrangers à respecter, ne peut l'aligner. C'est pourquoi le SRFC a pu tenter cette piste, mais Al-Sadd a bloqué le transfert, annonçant pouvoir trouver une solution pour faire jouer Saïss.

Le Stade Rennais FC s'est renseigné pour un retour de Nayef Aguerd

Après Romain Saïss, le Stade Rennais a été frustré. Florian Maurice a alors coché le nom de Nayef Aguerd pour renforcer la défense. L'international marocain était sensible à un retour en Bretagne, après avoir porté les couleurs des Rouge & Noir entre 2020 et 2022. Dans le même temps, West Ham, son club, voulait boucler la venue de Harry Maguire et Konstantínos Mavropános. Les Hammers ont proposé un échange entre Aguerd et Jérémy Doku pour convaincre Rennes. Celui-ci n'aboutira jamais, puisque le club breton n'y trouvait pas son compte.

Finalement, l'aboutissement de ces dossiers n'a pas eu de grande conséquence pour le SRFC. Bruno Genesio a pu conserver Arthur Theate et Christopher Wooh dans son effectif, du moins après la fin du mercato en France. Quelques pays peuvent encore recruter, dont l'Arabie saoudite et le Qatar. Méfiance, car les deux pays du Moyen-Orient ont prouvé qu'ils pouvaient attirer de vraies stars du football cet été.