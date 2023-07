Alors qu'il était sur le point de signer à l'OM en début de mercato estival, un défenseur central a vu son arrivée tomber à l'eau à cause de Marcelino.

Mercato OM : Marcelino n'était pas emballé par Romain Saïss

Lorsque l'OM cherchait encore son nouvel entraîneur lors du début du mercato estival, Pablo Longoria avait un accord verbal avec deux joueurs. Parmi eux, Romain Saïss, le défenseur marocain qui a littéralement performé durant la Coupe du Monde au Qatar avec les Lions de l'Atlas. Le joueur de 36 ans était très emballé à l'idée de rejoindre l'OM, et ce dernier se devait d'attendre l'arrivée du nouveau coach afin que celui-ci donne son avis et valide cete première arrivée. Et c'est à ce moment précis que les choses se sont complexifiées, d'après Romain Saïss.

Dans une interview accordée à Foot Mercato parue ce lundi, le nouveau joueur d'Al-Sadd s'est exprimé sur son transfert avorté à l'Olympique de Marseille. "Avant même le début du mercato, j’avais échangé avec le président et le directeur sportif Javier Ribalta. Ça s’était très bien passé. Il y avait une offre de contrat du club et une offre pour Besiktas qui l’avait refusé. Je n’ai jamais caché que j’étais fan de l’OM étant petit. Pour moi, c’était une belle opportunité, un grand club français avec la C1. J’avais un intérêt. Mais malheureusement avec l’arrivée de Marcelino, j’ai senti qu’ils commençaient à avoir certaines réticences."

Pablo Longoria recherche toujours un défenseur central

Malgré l'échec dans la piste menant à Romain Saïss, Pablo Longoria continue de sonder le marché des transferts pour recruter un défenseur central, et pas n'importe lequel. Le président marseillais veut un joueur de niveau Ligue des Champions pour solidifier encore un peu plus l'arrière-garde phocéenne, et anticiper un éventuel départ de Chancel Mbemba qui fait l'objet de convoitises, notamment en Arabie saoudite. Un nouvel élément prestigieux pourrait donc prochainement débarquer sur la Canebière. Reste à savoir ce que Pablo Longoria réserve comme nouvelle surprise aux supporters de l'OM.