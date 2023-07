Luis Campos veut attirer la pépite française de l'OL, Bradley Barcola, au PSG lors de ce mercato estival. Le dirigeant parisien accentue la pression pour arracher sa signature dans les jours à venir.

Bradley Barcola au PSG, la nouvelle idée de Luis Campos

Selon les informations fournies par Fabricio Romano, Paris Saint-Germain continue de se positionner sur le marché des transferts avec un intérêt affirmé pour le talentueux joueur français, Bradley Barcola. Le journaliste spécialisé dans les transferts sportifs croit savoir que le club de la capitale est en prise sur ce dossier avec de l'ailier gauche avec RB Leipzig. Cette révélation a été faite il y a deux semaines, et depuis lors, le club parisien suit de près l'évolution de la situation du jeune prodige.

Le PSG n'est pas le seul club à prendre connaissance de l'émergence de Bradley Barcola. Les recruteurs du RB Leipzig, club allemand de renom, sont également bien informés sur la situation du joueur de l'Olympique Lyonnais tout juste âgé de 20 ans, auteur de 7 buts en 44 matchs toutes compétitions confondues. Cette prise de conscience accrue est due au fait que Bradley Barcola est maintenant représenté par l'agence de gestion des joueurs de football, Gestifute. La réputation et l'influence de cette agence qui gère les carrières de Bernardo Silva, Rúben Dias ou encore de Vitinha, ont certainement attiré l'attention des clubs intéressés par les jeunes talents prometteurs.

Barcola est considéré comme l'un des joyaux du football français à tout juste 20 ans. Il a déjà attiré l'attention des scouts grâce à ses performances exceptionnelles dans les équipes de jeunes de l'OL de 2010 et 2021. Sa vision du jeu, sa technique et sa capacité à marquer des buts en font un joueur polyvalent et prometteur. Le PSG et le RB Leipzig semblent tous deux vouloir mettre la main sur ce talent brut et lui offrir des conditions optimums pour exprimer tout son potentiel.

Pour le PSG, l'intérêt pour Bradley Barcola s'inscrit dans la stratégie de recrutement visant à attirer les meilleurs talents français et internationaux. Le club parisien a déjà réalisé des transferts majeurs ces dernières années, en signant des joueurs tels que Neymar Jr et Kylian Mbappé et même Lionel Messi (désormais à l'Inter Miami). Le transfert de Barcola renforcerait la profondeur du banc de Luis Enrique, le nouveau coach du club de la capitale.

D'autre part, le RB Leipzig est connu pour son approche intelligente et méthodique en matière de recrutement de jeunes joueurs talentueux. Le club allemand a bâti sa réputation en développant des talents prometteurs et en leur offrant des opportunités de jeu régulières. L'intérêt manifesté pour Barcola montre que le RB Leipzig est déterminé à poursuivre cette stratégie et à investir dans des joueurs talentueux qui peuvent contribuer à leur succès futur.

Le PSG ou le RB Leipzig devra avant tout convaincre l'Olympique Lyonnais de céder son joueur. Estimé à 18 millions d'euros, Bradley Barcola est sous contrat jusqu'en juin 2026. Rien ne peut donc se faire sans l'accord de ses dirigeants.