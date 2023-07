En attendant l’officialisation imminente de Renan Lodi, l’attaquant Iliman Ndiaye est, lui aussi, susceptible de signer à l’OM dans les 48 heures à venir.

Mercato OM : Pablo Longoria accélère pour Iliman Ndiaye

Avant d'entamer son stage de préparation en Allemagne lundi prochain, l’effectif de l’Olympique de Marseille n’est pas au complet. Pour l’heure, les dirigeants phocéens sont parvenus à mettre la main de deux nouvelles recrues, arrivées en provenance de l’Atlético Madrid. Geoffrey Kondogbia est venu renforcer l’entrejeu marseillais et Renan Lodi est sur le point de s’engager en faveur de l’OM.

Les différentes parties sont tombées d’accord pour son transfert à hauteur de 13 millions d’euros. Renan Lodi est même attendu ce vendredi à Marseille afin de passer la traditionnelle visite médicale avant de s’engager officiellement avec l’OM pour un contrat de cinq ans. Il viendra donc renforcer le couloir gauche du club phocéen et combler les vides laissés par les départs successifs de Nuno Tavares et Sead Kolasinac. Mais, ce n’est pas tout.

À ce stade du mercato, l’OM ne compte qu’un seul ailier droit capable d’exploiter les espaces en la personne de Cengiz Ünder. Un nombre insuffisant pour Marcelino qui souhaite instaurer un système de jeu en 4-4-2 à Marseille. Conscients de ce besoin en attaque, les dirigeants marseillais, emmenés par Pablo Longoria, ont alors jeté leur dévolu sur Iliman Ndiaye et les premiers échanges ont rapidement été concluants.

Tout sera finalisé avant lundi prochain

À une année de la fin de son contrat expirant en juin 2024 avec Sheffield United, l’attaquant sénégalais a rapidement répondu favorablement aux avances marseillaises. À l’instar de Renan Lodi, il a, lui aussi, donné son accord pour un contrat de cinq à l’Olympique de Marseille. Les dirigeants phocéens doivent à présent trouver un terrain d'entente avec le club anglais pour finaliser la transaction et c’est là que les choses se compliquent.

Pour l'instant, les négociations entre l’OM et Sheffield United s’avèrent compliquées et un accord économique est loin d’être trouvé entre les deux clubs. Les dirigeants britanniques réclament pas moins de 20 ans pour se séparer de leur attaquant, un montant plus ou moins élevé pour les finances marseillaises. Néanmoins, l’OM ne perd pas espoir pour l’aboutissement de ce deal. La Provence assure en effet que le club phocéen est optimiste concernant une issue favorable des négociations et compte finaliser la signature d’Iliman Ndiaye « dans les prochaines 48 heures ».

L'attaquant sénégalais pourrait lui signer à l’OM ce week-end. L’Olympique de Marseille est visiblement déterminé à renforcer son effectif durant cette semaine. Les supporters attendent avec impatience l’officialisation de ces deux potentielles recrues. Une fois ces signatures bouclées, l’OM pourra se concentrer sur le recrutement d’un nouvel avant-centre afin de compenser le départ d’Alexis Sanchez.