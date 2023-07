À défaut de pouvoir recruter comme il le souhaite, l’OL pourrait vendre un défenseur en plus de Castello Lukeba qui est très sollicité.

Mercato OL : Les pépites de Lyon très convoitées

Les transferts (arrivées) à l'OL sont désormais surveillés de près par la DNCG. Mais dans le sens des départs, plusieurs joueurs du club rhodanien sont ciblés à l’étranger. John Textor s’en inquiétait il y a quelques semaines sur la chaîne You Tube Canal do TF. « Les Saoudiens s’en prennent à tout. Ils veulent mon meilleur joueur à Lyon, mon meilleur joueur à Crystal Palace, les meilleurs joueurs et mon entraîneur à Botafogo », s’était-il agacé. Le patron de Lyon avait réagi ainsi à l’intérêt d’un club du Golfe pour Alexandre Lacazette (32 ans).

Néanmoins, le capitaine et buteur de l'équipe de Laurent Blanc n’est pas le seul joueur convoité cet été à l’Olympique Lyonnais. Rayan Cherki (20 ans) affole plusieurs grands clubs européens, notamment le Real Madrid et Chelsea. Quant au jeune Bradley Barcola (21 ans), son nom est dans les petits papiers du PSG, mais aussi du RB Leipzig. Le défenseur Castelleo Lukeka (20 ans) est également visé par le club de Bundesliga, qui vient de s’attacher les services de Loïs Openda, le buteur du RC Lens la saison dernière.

Mercato OL : Sinaly Diomandé intéresse le RB Salzbourg

Et ce n’est pas tout ! L’Équipe croit savoir que Sinaly Diomandé aussi est ciblé à l’étranger. D’après les indiscrétions du quotidien sportif, un autre club de l’écurie Red Bull, précisément le RB Salzbourg, est intéressé par le profil de l’international ivoirien et veut le recruter. Selon la précision du média, « aucune offre officielle n'a été formulée à ce jour, mais des discussions existent concernant le défenseur de 22 ans ». Si le transfert du N°2 de l’OL en Autriche est conclu, il trouverait son ancien coéquipier Oumar Solet, qui avait rejoint Salzbourg en juillet 2020. Notons que le club est qualifié pour la Ligue des champions. Sous contrat à Lyon jusqu'en 2025, Sinaly Diomandé vaut 9 M€ sur le marché des transferts.