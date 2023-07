L’ASSE est toujours en négociations pour se renforcer. Il reste un dernier point à résoudre pour le défenseur central attendu par Laurent Batlles.

Mercato : L'ASSE et Famalicao en désaccord sur les modalités de transfert de Batubinsika

L’ASSE est à fond sur la piste menant vers Dylan Batubinsika, la priorité du club pour se renforcer défensivement. Les Stéphanois négocient sérieusement l’arrivée de l'arrière central avec son club le FC Famalicao. Mais les discussions achoppent sur le montant de l’indemnité de transfert. Vu son budget de recrutement très limité, l’AS Saint-Etienne proposerait de se faire prêter le joueur formé au PSG, mais avec une option d’achat. Or, le club portugais exige un transfert sec, si l’on en croit les informations d’Evect. Et le montant réclamé par les Portugais serait d'un peu plus d’un million d’euros. Le FC Famalicao ne compte pas sur Dylan Batubinsika, puisqu'il l'avait été prêté au Maccabi Haïfa (en Israël) la saison dernière. Toutefois, le club tient compte des deux ans de contrat de ce dernier pour fixer son prix.

Mercato : Dylan Batubinsika déjà d'accord avec Saint-Etienne

L’ASSE et ses négociateurs doivent donc encore se montrer persuasifs pour trouver un terrain d’entente avec le club de l’élite portugaise. Il faut cependant rappeler que les Verts auraient déjà un accord avec l’international congolais (2 sélections), qui s’était fait remarquer en Ligue des Champions la saison dernière avec le club israélien. Il avait joué 5 matchs en phase de poule de la C1 et avait affronté son club formateur. Pour rappel, Dylan Batubinsika a certes été formé à Paris (2004-2017), mais il n’a jamais joué en France. Après son départ de la capitale, il avait rejoint le Royal Antwerp FC en Belgique (2017-2021), avant de débarquer à Famalicao.