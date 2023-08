Alors qu'il était annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, un taulier du RC Lens a décidé de prolonger l'aventure dans le Nord.

Mercato RC Lens : Kevin Danso prolonge jusqu'en juin 2027

Il a eu un nombre important de sollicitations, notamment en Italie. Mais finalement, Kevin Danso a choisi de rester dans le Nord de la France. Considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du championnat de France, le joueur autrichien a grandement contribué à l'excellente saison du RC Lens. le club lensois a annoncé ce jeudi la prolongation de son joueur pour deux années supplémentaires, soit jusqu'en juin 2028. Une extension qui permet à l'ancien joueur d'Augsbourg de tripler son salaire, désormais estimé à 120.000 euros par mois. Une excellente nouvelle pour Franck Haise.

Désireux de participer à la prochaine Ligue des Champions, le défenseur de 24 ans la vivra à Bollaert pour le plus grand bonheur des supporters Sang et Or. En plus d'être brillant sur le terrain, Kevin Danso est également toujours au rendez-vous, ne connaisant pas les blessures lui qui a disputé 37 matchs de championnat la saison dernière. La seule rencontre que le défenseur autrichien a loupé était celle à Lorient lors de la 36e journée de championnat où il purgeait un match de suspension après son carton rouge direct reçu face au Stade de Reims la semaine précédente.

Le RCL va conserver l'intégralité de sa charnière centrale

C'est un coup de maître que vient de réussir le RC Lens en bouclant la prolongation de Kevin Danso. Franck Haise aura à sa disposition l'intégralité de sa charnière centrale cette saison, en quand on connaît les performances défensives du club artésien, cela est une excellente nouvelle. Hormis Loïs Openda, et probablement Seko Fofana dans les heures à venir, le RC Lens va conserver un bon nombre de ces éléments forts, une condition imposée par Franck Haise pour accepter de poursuivre l'aventure chez les Sang et Or. L'entraîneur lensois est écouté pour le moment, et les supporters du RCL peuvent être rassurés, même si le mercato estival est encore très loin d'être terminé.