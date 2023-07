Après des semaines de négociation, Loïs Openda a enfin rejoint le RB Leipzig. Découvrez la réaction de Franck Haise, l'entraîneur du RC Lens.

Mercato RC Lens : Franck Haise évoque un transfert réussi pour Loïs Openda

L'opération a enfin eu lieu. Le RB Leipzig a eu gain de cause dans le dossier Loïs Openda, après avoir longtemps lutté. Quatre offres avaient été refusées par les dirigeants du RC Lens, avant que la cinquième ne soit finalement acceptée. L'attaquant belge rejoint les rangs du club allemand pour environ 40 millions d'euros. Un transfert historique pour les Sang-et-Or (plus grosse vente de leur histoire), mais aussi pour Leipzig (plus gros achat de son histoire).

Pour Franck Haise, entraîneur du RC Lens, c'est une vente réussie : « L’important est que nous, le club, on se fasse respecter. On avance aussi. On regarde beaucoup d’équipes dans les yeux. Dans les transferts aussi. Le club a été respecté sur cette vente » a-t-il réagi en marge du match amical contre Amiens (2-2) jeudi.

Franck Haise estime que Lens ne pouvait pas retenir Openda

Si les négociations ont duré, Franck Haise estime qu'il était difficile de comprendre Loïs Openda : « Je n’ai aucune déception. C’est un choix de joueur. Il veut partir, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il multiplie son salaire par 4, il veut absolument aller à Leipzig, 3 jours avant il voulait absolument rester à Lens... » a-t-il poursuivi face à la presse et notamment RMC Sport.

Maintenant que son départ est acté, reste à savoir comment le RC Lens va le remplacer. Avec environ 40 millions d'euros de plus, le club artésien a de quoi faire pour choisir au mieux son nouvel attaquant. Parmi les recrues, on ne note qu'un seul élément offensif : Morgan Guilavogui. Si l'ailier de 25 ans a été très efficace lors de la dernière saison de Ligue 2 (15 buts et 3 passes décisives en 32 matchs avec le Paris FC), il n'a pas encore l'expérience de la Ligue 1. De plus, le RCL va disputer la Ligue des Champions lors du prochain exercice. Un renfort de plus en attaque semble donc inévitable pour la formation de Franck Haise, qui pourrait également perdre Seko Fofana dans les jours à venir.