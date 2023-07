Un attaquant japonais figurerait sur la liste du LOSC, qui est en quête du successeur de Jonathan Bamba, parti librement à la fin de son contrat.

Mercato LOSC : Keito Nakamura à la place de Jonathan Bamba à Lille ?

Le LOSC explorerait une piste en Autriche pour se renforcer au poste de Jonathan Bamba que le Celta Vigo a engagé ce mardi. Le profil de Keito Nakamura serait validé par Paulo Fonseca, l'entraineur du club nordiste. « À la recherche d'un ailier gauche depuis le départ de Jonathan Bamba, en fin de contrat et non conservé, le LOSC s'intéresse à l'international japonais (2 sélections, 1 but) du club de LASK en Autriche, Keito Nakamura », a révélé L'Équipe ce mardi.

Le joueur de 23 ans n’a plus qu’une année de contrat avec le club autrichien qu’il a rejoint en aout 2021. Le Japonais est apprécié pour sa polyvalence. En plus de son poste de prédilection (sur l’aile gauche), il peut jouer sur la pointe de l’attaque et en soutien d’un avant-centre. Keito Nakamura est également décisif. La saison dernière, il avait marqué 17 buts et délivré 8 passes décisives avec Linzer ASK, en 36 matchs joués toutes compétitions confondues. Selon le site spécialisé Transfermarkt, la valeur marchande de la cible du LOSC est estimée à 8 millions d’euros.

Mercato LOSC : Lille parie sur les jeunes joueurs cet été

Si les Lillois réussissent à attirer Keito Nakamura au Domaine de Luchin, il serait la 5e recrue estivale des Dogues. Il débarquerait à la suite de jeunes joueurs recrutés par Olivier Létang : Lisandru Olmeta (gardien de but, 18 ans), Aaron Malouda (ailier gauche, 17 ans), Tiago Santos (arrière droit, 21 ans) et Hakon Arnar Haraldsson (milieu offensif, 20 ans). Notons que dans le sens des départs, le LOSC a laissé partir son capitaine José Fonte (39 ans), nouvelle recrue du SC Braga (Portugal), Jonas Martin (33 ans) et Benoit Costil (36 ans). Quant à Timothy Weah (23 ans), il a été transféré à la Juventus il y a quelques semaines.