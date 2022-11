PSG Mercato : Chelsea, c'est bouclé pour Christopher Nkunku !

Publié par Thomas le 28 novembre 2022 à 17:20

Cible de Luis Campos pour renforcer l'attaque du PSG, Christopher Nkunku va prochainement s'engager dans son nouveau club.

Le football va très vite et ce n’est pas Christopher Nkunku qui dira le contraire. Jugé comme indésirable par le PSG lors de l’été 2019, l’attaquant est devenu en l’espace d’un an et demi, une véritable star du côté du RB Leipzig, où il empile buts sur buts. Élu meilleur joueur de Bundesliga la saison passée devant Erling Haaland ou encore Robert Lewandowski, l’international français attire logiquement les cadors européens, qui mènent une lutte acharnée pour le recruter. Parmi les prétendants au joueur, le Paris Saint-Germain a plusieurs fois fait état d’un intérêt concret envers son ancien Titi. Néanmoins, l’opération serait mal embarquée pour Christophe Galtier et les siens, puisque le joueur serait en passe de signer dans une autre écurie.

PSG Mercato : Christopher Nkunku à Chelsea, c’est presque fait !

Longtemps positionné sur le dossier, Chelsea serait en passe de finaliser le transfert de Christopher Nkunku. Déjà proches d’enrôler l’international tricolore l’été dernier, les Blues ont réussi à convaincre le RB Leipzig qui avait pourtant prolongé l’ancien parisien en fin de mercato. Comme le révèle Fabrizio Romano ce lundi, "Chelsea boucle actuellement le dossier Christopher Nkunku". Après avoir passé des examens préalables en septembre, le joueur de 25 ans a vu son club tomber d’accord avec les Londoniens pour un transfert à hauteur des 70 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire. Un deal qui daterait de juin, selon l’insider, et dont la signature serait imminente.

Un coup dur pour le PSG qui espérait pouvoir rapatrier son ancien attaquant en 2023. Actuellement meilleur buteur de Bundesliga avec 12 réalisations en 15 rencontres, Christopher Nkunku devrait officiellement s’engager à Chelsea le 1er juillet prochain, date de l’ouverture du mercato estival. Blessé au genou en début de rassemblement avec l’Equipe de France, lors d’un choc avec Eduardo Camavinga, le natif de Lagny-sur-Marne devrait être écarté des terrains pendant une assez longue période, comme annoncé par son club il y a une semaine.