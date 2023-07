En plus de Pierre-Emerick Aubameyang qui se rapproche de l’OM, un nouveau gardien de but serait aussi proche de débarquer à Marseille.

Mercato OM : Pablo Longoria s’apprête à signer un nouveau gardien de but

Alors que l’Olympique de Marseille a entamé son stage de préparation en Allemagne depuis lundi dernier, en vue de mieux préparer les tours préliminaires de la Ligue des Champions, les dirigeants marseillais concentrent leurs efforts sur le mercato estival. Le président de l'OM, Pablo Longoria, et son équipe sont à l’œuvre pour faire venir de nouvelles recrues. Après être parvenu à mettre la main sur Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, arrivés en provenance de l’Atlético Madrid, les Marseillais sont proches de boucler la signature de Pierre-Emerick Aubameyang.

Le club phocéen et l’attaquant gabonais sont déjà tombés d’accord sur un contrat de trois ans, et il ne reste plus qu’à trouver un terrain d’entente avec Chelsea pour finaliser cette opération. Les négociations se poursuivent dans ce sens et progressent dans la bonne direction. Mais les affaires ne s’arrêtent pas là. En effet, selon les dernières informations dévoilées par La Provence, la direction de l’OM s’apprête à accueillir un nouveau gardien de but, dont l’identité n’a pas encore fuité.

Si cette information venait à se confirmer, il s’agirait là de la troisième recrue estivale de l’OM en attendant la probable arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang. La direction marseillaise espère finaliser cette transaction le plus rapidement possible afin d'intégrer le joueur au sein de son effectif avant le début des barrages de la Ligue des Champions, prévus le 8 et 9 août prochain.

Une nouvelle doublure pour Pau Lopez à Marseille

L’arrivée de ce nouveau gardien de but revêt une importance particulière pour l’Olympique de Marseille. Elle permettra surtout à l’OM de combler le vide laissé par le départ de Ruben Blanco, retourné à Celta Vigo cet été. Le nouvel arrivant devrait surtout jouer le rôle de doublure de Pau Lopez à Marseille. Reste maintenant à connaître l'identité de cette future recrue et voir comment elle pourra s'intégrer dans l'effectif marseillais. Toutefois, d'autres échos émergent de ce dossier.

La Minute OM assure pour sa part qu'aucun gardien de but est proche de signer à Marseille, ce qui sème le doute sur cette affaire. Quoi qu'il en soit, le club phocéen semble sur la bonne voie pour renforcer ses secteurs de jeu. Les recrues déjà acquises et celles à venir permettront à l’équipe entraînée par Marcelino d’être plus compétitive en vue d’atteindre les objectifs fixés.