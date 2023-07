L’OM a réalisé un véritable coup de maître en faisant signer Pierre-Emerick Aubameyang, l'un des attaquants les plus prolifiques d'Europe, dans ce mercato. Cette acquisition est une véritable aubaine pour le club phocéen, qui bénéficiera de l'expérience et du talent indéniable d'Aubameyang, mais également de son impact tactique sur le terrain.

Pierre-Emerick Aubameyang, ce qu’il pourrait apporter à l’OM

Aubameyang est connu pour sa vitesse foudroyante et sa capacité à prendre la profondeur. Son arrivée va donner une nouvelle dimension à l'attaque de l'OM. Avec son jeu en profondeur, il va créer des espaces pour ses coéquipiers et poser de nombreux problèmes aux défenses adverses. Son association avec des joueurs comme Vitinha, Dimitri Payet, Amine Harit, ou encore Alexis Sanchez s’il reste, pourrait s'avérer dévastatrice pour les adversaires.

L'une des caractéristiques principales d'Aubameyang est sa polyvalence. Il peut jouer en pointe en tant que véritable numéro 9, mais il est également à l'aise sur les côtés. Cette flexibilité tactique sera un atout majeur pour Marcelino, l’entraîneur de l'OM, lui permettant de modifier son schéma de jeu selon les besoins.

Aubameyang peut occuper une position d'avant-centre dans un système en 4-3-3 ou bien évoluer sur l'aile dans un système en 4-2-3-1. Sa présence sur le terrain apportera une variété d'options offensives à l'équipe marseillaise.

De plus, Aubameyang possède un instinct de buteur hors pair. Sa capacité à se positionner dans les zones dangereuses et à marquer des buts importants est indéniable. Du Borussia Dortmund à Arsenal puis au FC Barcelone, le Gabonais, moins bien à Chelsea, a fait ses preuves. Son arrivée permettra à l'OM de renforcer son efficacité offensive et d'augmenter ses chances de marquer plus de buts la saison à venir. Sa présence dans la surface de réparation obligera les défenseurs adverses à rester vigilants, ouvrant ainsi des espaces pour ses coéquipiers.

L'ancien stéphanois peut-il faire rêver les supporters marseillais ?

En termes de style de jeu, l'OM devra s'adapter à la rapidité d'Aubameyang. Les joueurs devront anticiper ses appels de balle et lui fournir des passes précises pour exploiter pleinement sa vitesse. Les phases de transition rapides seront également une arme redoutable pour l'OM, avec Aubameyang comme point de chute pour les contre-attaques.

Bien que l'arrivée du joueur de 34 ans soit une excellente nouvelle pour l'OM, il est important de noter que son intégration dans l'équipe prendra du temps. Il faudra un ajustement tactique et une compréhension mutuelle entre Aubameyang et ses coéquipiers pour atteindre son plein potentiel, surtout parce qu’avec le poids de l’âge (34 ans), l’ex-stéphanois pourrait ne jamais retrouver la vitesse qu’on lui connait.

Cela s’est fortement ressenti à Chelsea où il n’a inscrit que 3 buts en 21 matchs toutes compétitions confondues. Il sortait pourtant d’une grosse saison du côté du FC Barcelone avec 13 buts en 24 matchs. À Arsenal (163 matches et 92 buts) et au Borussia Dortmund (213 matchs pour 141 buts), Pierre-Emerick Aubameyang avait montré son meilleur football. Reste plus qu’à espérer qu’il retrouve à l’OM les mêmes sensations pour faire rêver les supporters.