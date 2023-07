Après le discours ferme de Nasser Al-Khelaïfi devant les joueurs et Luis Enrique, Kylian Mbappé reste sur sa position concernant son avenir avec le PSG.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi accentue la pression sur Kylian Mbappé

De passage au Campus PSG mardi, Nasser Al-Khelaïfi a eu des mots très forts devant l’ensemble des joueurs et du nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique. En plein feuilleton Kylian Mbappé, le président du club de la capitale a tenu un discours très ferme, rappelant au passage à l’attaquant de 24 ans qu’il n’avait que deux options pour son futur. « Le PSG reste intransigeant : ou il prolonge, ou il est vendu cet été », rapporte Baptiste Durieux, journaliste à RTL, qui ajoute que ce dossier doit « être tranché avant le 31 juillet prochain. »

Alors que l’international français souhaite honorer sa dernière année de contrat sous le maillot parisien avant de rejoindre librement le Real Madrid l’été prochain, Nasser Al-Khelaïfi reste intransigeant et compte bien « montrer à tous que ce club n’est pas le « Kylian Saint-Germain. » Le natif de Bondy dispose donc désormais d’une dizaine de jours pour se décider et donner une réponse claire à ses dirigeants. Mais comment réagit le principal concerné face à une telle pression ?

Kylian Mbappé reste droit dans ses bottes devant Nasser Al-Khelaïfi

C’est un feuilleton qui est loin de connaître son dénouement de si tôt puisque chaque partie reste inflexible sur sa position. En effet, le quotidien madrilène AS indique ce jeudi matin que même s’il s’est senti visé par la sortie musclée de Nasser Al-Khelaïfi devant l’ensemble des joueurs et du staff technique du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé garde son calme et ne devrait pas changer d’avis concernant son avenir pour la saison prochaine. Le partenaire de Neymar entend bien aller au terme de son engagement avec les Rouge et Bleu, malgré sa décision de ne pas prolonger jusqu’en juin 2025.