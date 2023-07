En attendant l’arrivée de nouvelles recrues durant ce mercato, la direction de l'OGC Nice s’apprête à se séparer définitivement de deux joueurs.

Mercato OGC Nice : Un accord trouvé avec Royal Antwerp pour Calvin Steng

Arrivé en juillet 2021 en provenance de l’AZ Alkamaar, Calvin Steng n’est jamais parvenu à s’imposer à l’OGC Nice. La saison dernière, le jeune attaquant de 24 ans a été prêté au Royal Antwerp dans le but de retrouver plus de temps. Ce prêt a été très fructueux pour lui, puisque le jeune ailier a enchainé de belles prestations au sein du club belge avec un bilan de 21 rencontres disputées en en Jupiter Pro League pour un but inscrit et quatre passes décisives.

Ses performances ont rapidement convaincu les dirigeants de Royal Antwerp, qui ont entamé les discussions avec leurs homologues de l’OGC Nice en vue de le conserver le plus longtemps. Le président du Royal Antwerp, Sven Jaecques, avait récemment confirmé ces négociations, indiquant que « nous espérons faire revenir Calvin Stengs ». Ces échanges entre les deux écuries ont finalement porté leurs fruits.

L’OGC Nice va récupérer environ 8 millions d’euros

En effet, selon les informations de Nice-Matin, l’OGC Nice et le Royal Antwerp ont trouvé un accord sur les modalités de paiement. Calvin Stengs va être transféré définitivement au club belge contre un montant avoisinant les huit millions d’euros, avec un pourcentage sur une future vente. Actuellement en stage en Espagne avec le groupe niçois, le milieu offensif a déjà fait ses valises et devrait rapidement rejoindre son nouveau club. Il passera la visite médicale avant de signer son nouveau contrat avec Royal Antwerp.

Mais les départs ne s’arrêtent pas là, un autre indésirable s'apprête à quitter le club entraîné par Francesco Farioli. Toujours selon la même source, Jean N’Guessan, prêté la saison passée à Nîmes, va signer au FC Metz pour un peu moins d’un million d’euros. Ces deux ventes sont déjà bouclées en interne. Leur officialisation devrait tomber sous peu.