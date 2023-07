Prêté la saison dernière au Royal Antwerp, Calvin Stengs est retourné à l’OGC Nice. Mais le club belge poursuit les négociations pour son transfert.

Arrivé le 30 août dernier dans le championnat belge, Calvin Stengs, prêté par l’OGC Nice, s’est rapidement imposé dans le secteur offensif de Royal Antwerp. Dans les chiffres, cela se traduit par 21 matches disputés en Jupiter Pro League pour un but inscrit et quatre passes décisives. Dans les faits, le talent du jeune ailier droit s’est illustré par ses brillantes prestations et ses capacités athlétiques très appréciées par ses nouveaux dirigeants.

Mercato OGC Nice : La direction de Royal Antwerp confirme pour Calvin Stengs

Convaincue par ses performances, la direction de Royal Antwerp espère bien faire revenir Calvin Stengs de l’OGC Nice lors de ce mercato. Pour ce faire, les dirigeants du club belge ont entamé des négociations avec leurs homologues niçois dans le but de trouver un accord. Le président du Royal Antwerp, Sven Jaecques, a lui-même confirmé ces négociations et garde l'espoir de voir le joueur néerlandais revenir au club.

Cependant, pour concrétiser cette transaction, le club belge devra probablement se séparer de Mandela Keita. Le dossier du milieu défensif belge semble compliqué, et il est peu probable qu'il prolonge son séjour à Royal Antwerp. Par contre, Sven Jaecques se montre très confiant pour faire revenir Calvin Stengs. « Un séjour prolongé de Mandela Keita s'avère être un dossier difficile, alors que nous négocions également pour faire revenir Calvin Stengs », a déclaré le dirigeant belge dans des propos rapportés par HLN.

Reste à savoir si les dirigeants de Royal Antwerp parviendront à conclure un accord avec l’OGC Nice pour finaliser cette transaction. Pour Calvin Stengs, un retour au sein du club belge lui offrirait la possibilité de continuer sa progression et s'illustrer dans le championnat belge. Le club présidé par Jean-Pierre Rivère devra aussi prendre une décision sur l'avenir du joueur et évaluer si un nouveau transfert sera la meilleure option pour toutes les parties concernées.