Le Real Madrid va-t-il déloger Kylian Mbappé du PSG cet été ? Pour la presse espagnole, ce n’est plus qu’une question de jours pour que cela se fasse.

Mercato PSG : La mère de Kylian Mbappé réclame son départ

À un an de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé refuse de parapher son bail afin de s’en aller librement dans un an. Un scénario que refuse fermement Nasser Al-Khelaïfi, qui demande donc à son attaquant de choisir entre une prolongation et un départ dès cet été. Face à cette situation, Fayza Lamari, la mère et représentante du joueur de 24 ans, fait le forcing en coulisses afin que le PSG accepte de laisser partir son fils.

Ne supportant pas l’attitude de ses dirigeants, Kylian Mbappé serait même prêt à sécher le stage d’été au Japon et souhaiterait rejoindre le Real Madrid le 22 juillet, avant la tournée estivale du club espagnol. Malgré son discours assurant qu’il souhaite aller au bout de son contrat avec le PSG, le champion du monde 2018 préparerait bien son transfert à Madrid dès cet été.

« Depuis six ans que Mbappé joue au PSG, il n’a jamais été aussi proche du Real Madrid. Cela pourrait n’être désormais qu’une question de jours », a expliqué le journaliste Edu Aguirre, mercredi soir, sur le plateau de la célèbre émission El Chiringuito. D’autres sources confirment cette tendance concernant l’avenir du capitaine de l’équipe de France.

Le transfert de Mbappé au Real Madrid officialisé entre le 1er et le 3 août

En effet, selon les informations recueillies par le journaliste espagnol Michel Serrano, qui suit l’actualité du Paris Saint-Germain pour le média OK Diario, si Kylian Mbappé refuse la dernière offre rehaussée de ses dirigeants, il sera vendu cet été pour un prix correspondant à la somme investie pour l’attirer en 2017, soit 180 millions d’euros. Toujours selon la même source, « dans les bureaux du Real Madrid, il se dit que l’ANNONCE du TRANSFERT de Mbappé serait entre le 1er et le 3 août. »

Sollicitée par Sport Bild, l’ancienne gloire des Merengues, Bernd Schuster, a estimé que « Mbappé doit rejoindre le plus rapidement possible l'un des trois meilleurs championnats d'Europe et le Real Madrid a constamment besoin d'un attaquant qui garantit au moins 30 buts par saison. La déception au PSG est de plus en plus palpable. Il gaspille ses années dorées là-bas. »