Le PSG débute sa campagne de pré-saison avec un premier match contre Le Havre, ce vendredi. Découvrez les compos avec les premiers choix de Luis Enrique.

Les choses sérieuses commencent pour le PSG de Luis Enrique

Ce vendredi à 17h, le nouveau centre d’entraînement du Paris Saint-Germain à Poissy va accueillir son premier match avec la rencontre amicale opposant les hommes de Luis Enrique au Havre. À la veille de son départ pour le Japon pour poursuivre sa préparation estivale, l’équipe parisienne va donc en découdre avec le champion de Ligue 1 de la saison dernière. Pour ce match, le nouvel entraîneur des Rouge et Bleu a convoqué un groupe élargi de 27 joueurs avec notamment ses six recrues de l’été : Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-in Lee, Lucas Hernandez et Cher Ndour.

Toutefois, seuls Skriniar, Ugarte et Asensio sont annoncés pour débuter la rencontre contre Le Havre. Le successeur de Christophe Galtier opte pour un système de jeu en 4-3-3 dans lequel Neymar ne sera pas présent. De retour de blessure, l’attaquant brésilien a repris les entraînements collectifs, mais Luis Enrique n’a pas voulu le retenir pour jouer contre le HAC. Ligoté et cambriolé cette nuit avec son épouse, Gianluigi Donnarumma devrait laisser sa place dans les cages à Keylor Navas.

Contrairement aux rumeurs, Luis Enrique ne compte pas se passer de Kylian Mbappé. Malgré l’incertitude autour de son avenir, l’international de 24 ans va porter l’attaque parisienne cet après-midi avec à ses côtés Marco Asensio et Hugo Ekitike. Manuel Ugarte va faire ses grands débuts au milieu de terrain en compagnie de Marco Verratti et Fabian Ruiz. Tandis que Milan Skriniar va lui aussi commencer en défense centrale avec Marquinhos. En face, le coach du Havre, Luka Elsner, devrait s'appuyer sur Yoann Salmier, arrivé cet été en provenance de Troyes, par contre Rassoul Ndiaye devrait commencer sur le banc.

La compo probable du PSG :

Gardien : Navas

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Bernat

Milieux : Verratti, Ugarte, Fabian Ruiz

Attaquants : Asensio, Ekitike, Mbappé

La compo probable du Havre :

Gardien : Desmas

Défenseurs : Salmier, Sangante, Lloris

Milieux : Nego, Confais, Mbemba, Operi

Attaquants : Soumare, Joujou, Alioui