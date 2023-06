Un an après son départ de l’ASSE, Romain Hamouma pourrait faire son retour à l'AS Saint-Etienne cet été. Il réfléchirait à cette tendance.

ASSE Mercato : Romain Hamouma de retour à Saint-Etienne ?

En fin de contrat à Ajaccio, Romain Hamouma va-t-il faire son retour à l’ASSE ? Possible, comme il dispose d’une clause de reconversion au sein du club. Il avait passé 10 saisons consécutives (2012-2022) à l’AS Saint-Etienne avant de rejoindre le club corse l’été dernier. Après une saison à l’AC Ajaccio, finalement relégué en Ligue 2, l’attaquant de 36 ans est libre de tout contrat cet été.

Dès lors, il réfléchit à la suite de sa carrière, et n’exclut pas l’idée de raccrocher les crampons, selon les informations de L’Est Républicain. Toutefois, l’ancien stéphanois n’a pas encore pris sa décision. Et il est possible que Romain Hamouma décide de revenir à l’ASSE où le club lui a réservé une place dans le staff technique, dès sa retraite, et notamment un rôle d’entraîneur.

Un poste d'entraîneur réservé à Romain Hamouma

Romain Hamouma est un joueur historique de l’ASSE. Il est déjà dans l’histoire du club, alors qu'il n'est pas encore retraité. Il est l’actuel meilleur buteur dans l’histoire de l’AS Saint-Etienne, parmi les anciens verts encore en activité. Il a inscrit 62 buts et délivré 48 passes décisives sous le maillot vert, en 321 matches disputés, toutes compétitions confondues.

Le natif de Montbéliart avait quitté son club de coeur sur une triste relégation en Ligue 2 en mai 2022. Il avait disputé 23 matches pour seulement 2 buts inscrits lors de l’exercice 2021-2022. La saison dernière, il avait peu joué avec l'AC Ajaccio (14 titularisations en 19 apparitions en Ligue 1). Vu les deux relégations de suite, il est fort probable que Romain Hamouma mette un terme à sa carrière cet été.