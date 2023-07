Relégué en National par la DNCG, le FC Sochaux doit rapidement trouver des solutions financières. Un investisseur se propose de sauver le club.

FC Sochaux : Un important déficit à combler

22 millions d'euros. C'est le trou financier dans lequel se trouvait le FC Sochaux après son passage devant la DNCG. Un déficit qui aura eu comme conséquence une rétrogation administrative en National comme l'annonce la décision du gendarme financier sur le site de la FFF. "FC Sochaux-Montbéliard : confirmation de la rétrogradation administrative de l’équipe première en National." Un véritable coup de tonnerre pour les supporters, mais aussi pour le football français.

Si le FC Sochaux a pu compter sur le mercato pour renflouer ses caisses, presque 10 millions d'euros de ventes de joueurs, il reste tout de même 12 millions à compenser pour saisir le CNOSF avant le 28 juillet et espérer rester en Ligue 2. En cas de descente, un dépôt de bilan aura lieu pour l'équipe fondée en 1928.

Romain Peugeot entre dans la danse

Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Cette phrase n'a jamais été aussi réelle pour le FC Sochaux. Plusieurs investisseurs se positionnent pour tenter de sauver le club. À commencer par Romain Peugeot, qui, d'après L'Équipe aurait formulé une offre de rachat au groupe Nenking pour sauver la formation créée par son arrière-grand-père. La proposition se situe entre 6 à 7 millions d'euros, selon le maire Damien Meslot. De son côté, l'homme politique a assuré investir un million d'euros via la collectivité de l'agglomération, selon l'AFP.

Cependant, le Français n'est pas le seul dans la course, puisque des investisseurs internationaux sonnent aussi à la porte du FCSM. Le président Frankie Yau a confirmé des discussions avec un fond d'investissement américain via des intermédiaires allemands. Un espoir, selon une source proche de RMC qui déclare : "On était morts, aujourd'hui, on est sous respiration artificielle."