Un joueur de l’ASSE à rejoint l’infirmerie et serait forfait pour le match amical entre l'AS Saint-Etienne et Clermont Foot, samedi à 16h.

ASSE : Thomas Monconduit quitte l'entraînement précipitamment

À quelques heures du match amical entre l’ASSE et Clermont Foot, une mauvaise nouvelle est tombée au centre sportif Robert-Herbin. Si l’on croit les informations de News Sainté, Thomas Monconduit s'est blessé et a quitté prématurément la séance d'entraînement, jeudi. Aucun point médical officiel n’a été fait par le club, mais le milieu de terrain devrait être indisponible pour le match amical de préparation, au stade Aimé Jacquet de l’Etrat. Comme l'a souligné Peuple-Vert, le joueur de 32 ans « semblait pourtant très impliqué et avait livré une prestation solide la semaine dernière » face à Grenoble Foot (1-2).

Beres Owusu et Yanis Lhéry toujours à l'infirmerie

Bien avant Thomas Monconduit, Beres Owusu et Yanis Lhéry ont été touchés. Les deux jeunes joueurs, convoqués dans le groupe de Laurent Batlles pour la préparation estivale, sont à l'infirmerie. Le défenseur de 19 ans et l’attaquant de 20 ans ne seront pas dans le groupe de l'ASSE pour affronter Clermont Foot, selon les informations d'Evect.

« Légèrement blessé, Yanis Lhéry n'avait pas pu tenir sa place face à Grenoble la semaine dernière (1-2). Il devrait en être de même ce samedi contre Clermont puisque le jeune attaquant stéphanois n'était pas présent aux diverses séances collectives cette semaine. Beres Owusu n'avait pas pu enchaîner après la reprise à cause d'une blessure qui l'éloignera des terrains pour environ trois semaines. »

Gaëtan Charbonnier et Boubacar Fall, deux autres blessés de longue date, ont repris l’entraînement, mais ne sont pas encore aptes à rejouer. L’attaquant est toujours en attente de l’avis du staff médical de l’ASSE avant de prendre part à un match. Quant au gardien de but, victime d’une lésion méniscale le 14 mars, il poursuit toujours sa rééducation.