Laurent Batlles a donné des nouvelles d’Ibrahim Sissoko et Gaëtan Charbonnier, absents lors du premier match amical de l’ASSE, mercredi.

ASSE : Laurent Batlles satisfait de la prestation de son équipe

L’ASSE a disputé son premier match amical, mercredi après-midi, soit dix jours après le début de la préparation estivale. Les Verts étaient opposés à l’équipe de l’Union nationale de footballeurs professionnels (UNFP). Ils ont infligé une lourde défaite (5-2) à leurs adversaires sur la pelouse de l’Envol Stadium à Andrézieux. Ibrahima Wadji a inscrit un doublé. Mathieu Cafaro et Lamine Fomba sont les deux autres buteurs de l’AS Saint-Etienne, qui a bénéficié d’un but contre son camp de Stone Mambo.

Laurent Batlles s’est dit satisfait dans l’ensemble de la prestation de son équipe. « C’est toujours important de gagner, quelle que soit la rencontre. Au-delà de la victoire, on a aussi pu faire la revue d’effectif qu’on souhaitait avec des joueurs qui ont mis ce qu’on attendait d’eux, en termes de volume et d’intensité physique. On a produit quelque chose d’intéressant et de cohérent, avec de la qualité et de la simplicité. On a vu les joueurs appliquer ce qu’on a travaillé cette semaine. Il faudra continuer sur les mêmes bases. »

Ibrahim Sissoko et Gaëtan Charbonnier préservés lors du premier match amical

La première recrue hivernale de l’ASSE, Ibrahim Sissoko, et Gaëtan Charbonnier n’ont pas pris part au premier match de préparation des Verts. Leur absence a été justifiée par l’entraîneur des Stéphanois. « Gaëtan va devoir éviter les contacts pendant encore une semaine au moins. Quant à Ibrahim Sissoko, il a fait son test Vameval simplement, mercredi. On ne veut pas prendre de risques. »

Concernant Lamine Fomba, victime d’une entorse au genou en fin de championnat, il a rejoué. Il a disputé 45 minutes de jeu, comme l’a recommandé le staff médical de l’AS Saint-Etienne. « Lamine a dû reprendre avec un entrainement spécifique cette semaine, à cause de l'entorse au genou contractée lors du dernier match de la saison. On a eu le feu vert médical pour qu'il joue la deuxième période », a expliqué Laurent Batlles.