Assommé par la décision de la DNCG, Laurent Blanc est un peu plus rassuré pour la suite du mercato de l’OL, après un rendez-vous avec John Textor.

Mercato OL : Laurent Blanc : « on va chercher des solutions pour recruter »

Pour l’exercice 2023-2024, l’OL est surveillé de près par la DNCG sur sa gestion. Le gendarme financier a imposé un encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert à l’Olympique Lyonnais. Cette décision a été un coup dur pour Laurent Blanc, qui espérait recruter des joueurs bien ciblés pour renforcer son équipe. Il avait évoqué « un mercato difficile » à cause de la sanction de la DNCG.

Mais après un rendez-vous avec John Textor, cette semaine, l’entraineur de l’OL a été rassuré. Il espère des arrivées en renforts, à la suite de Mahamadou Diawara, Skelly Alvero et Clinton Mata. « J’ai parlé avec Monsieur Textor mardi, et malgré les décisions contraires sur l’aménagement du recrutement, on va chercher des solutions », a confié Laurent Blanc au quotidien Le Progrès. On a déjà de bons joueurs, de bons jeunes. Et on va lutter, et se battre pour essayer de faire une belle équipe. »

Mercato : Lyon pourra-t-il résister aux offres pour Lukeba, Cherki et Barcola ?

La direction des Gones peut trouver des solutions alternatives pour se renforcer, sans énerver la DNCG. Elle peut se lancer sur des dossiers moins couteux, sans indemnité de mutation ou se faire prêter des joueurs avec une option d’achat. Mais ce qu’il faut craindre, ce sont les départs. En quête d’argent pour se remettre à flot, l’OL pourrait transférer quelques joueurs très convoités cet été. John Textor essaie certes de résister, mais des offres intéressantes pour trois pépites pourraient faire bouger les lignes à Lyon. Castello Lukeba est sollicité par le RB Leipzig, qui a fait une première offre estimée à 26 M€. Rayan Cherki intéresse fortement Chelsea et le Real Madrid, deux clubs disposant d’un gros budget pour recruter. Quant à Bradley Barcola, Luis Campos veut l’attirer au PSG, alors que Leipzig également est sur les rangs.

Sentant cette menace réelle, Laurent Blanc avait déclaré dans le journal régional, avant la confirmation de la sanction : « Nous ne sommes pas obligés de vendre pour changer la décision de la DNCG. » Rendez-vous le 1er septembre 2023, date de la fermeture du mercato estival, pour savoir si oui ou non, John Textor n'a pas cédé.