Mis à l’écart de la tournée estivale pour son refus de prolonger son contrat, qui expire dans un an, Kylian Mbappé serait prêt à tenir tête au PSG.

Mercato PSG : Kylian Mbappé placé sur le marché des transferts

Agacé par la décision de Kylian Mbappé de ne pas activer son option d’une saison en plus, ouvrant ainsi la porte à un départ libre dans douze mois, le Paris Saint-Germain a pris l’énorme résolution de mettre en vente son meilleur joueur, après l’avoir retiré de la liste des joueurs devant s’envoler ce samedi pour la tournée d’été au Japon et en Corée du Sud. Après le 31 juillet prochain et le délai pour le natif de Bondy de prolonger jusqu'en 2025, le club de la capitale écoutera toutes les offres de transfert le concernant. Mais le principal concerné ne semble pas être du même avis.

Kylian Mbappé prêt à rester à Paris, même sans jouer

En réaction à la décision du Paris Saint-Germain de l'écarter du groupe de Luis Enrique pour la tournée d’été en Asie et de le placer sur le marché, Kylian Mbappé ne souhaite pas se laisser faire. À en croire Daniel Riolo, l’international français serait prêt à rester à Paris toute l’année, même sans jouer.

« J’ai eu des personnes très proches de Kylian Mbappé ce soir. À ce jour, Kylian Mbappé est prêt à tout assumer et à rester au PSG même sans jouer. Je précise bien à ce jour, dans l’entourage de Mbappé, on est prêt à tout accepter et à sacrifier une saison et à ne pas jouer. C’est un véritable bras de fer. Ce soir, Mbappé est évidemment en colère. Personne du clan Mbappé ne va communiquer. Ils vont attendre septembre pour donner leur version, mais ce soir, Mbappé ne veut pas quitter le PSG et est prêt à rester quitte à ne pas jouer et à rester sur le banc », a expliqué le journaliste sportif sur les antennes de RMC. Les prochains jours s’annoncent donc très chauds dans la capitale entre le clan Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi.