La belle histoire entre le PSG et Kylian Mbappé tire allègrement vers sa fin. Le club parisien a envoyé un message ferme et très clair au natif de Bondy.

Mercato PSG : Kylian Mbappé privé de tournée au Japon

Le bras de fer entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé est monté d’un cran vendredi soir. Le club de la capitale refuse de se plier aux desiderata de son attaquant et l’a exprimé de manière violente après le match amical contre Le Havre AC. En effet, selon les informations obtenues par le journal L’Équipe, la direction du PSG a pris l’énorme résolution d’écarter le joueur de 24 ans de la liste des éléments qui vont s’envoler pour le Japon ce samedi matin dans le cadre de la tournée d’été. Pour Nasser Al-Khelaïfi et les siens, Kylian Mbappé aurait déjà signé un accord avec le Real Madrid pour une arrivée libre l’été prochain.

Une option catégoriquement refusée par le club parisien, qui ne laisse qu’une alternative au champion du monde 2018 : prolonger ou partir dès cet été. Alors que le principal concerné a déjà annoncé sa volonté d’honorer son contrat jusqu’à son terme avant de s’en aller librement dans un an. Le ton est donc monté entre les deux camps et pour le Paris SG les choses sont désormais claires : Kylian Mbappé est sur le marché. Même si aucune négociation ne devrait commencer avant le 31 juillet.

Le Real Madrid prêt à passer à l’offensive pour Kylian Mbappé cet été ?

Toujours selon L’Équipe, le Paris Saint-Germain laisse encore à Kylian Mbappé jusqu’au 31 juillet, date limite de son option d’une saison en plus, pour changer d’avis et accepter de parapher un nouveau bail. Passé ce délai, le récent champion de France écoutera toutes les offres de transferts pour son numéro 7. Récemment, la presse espagnole a révélé que Florentino Pérez disposerait d’une belle enveloppe d’environ 400 millions d’euros et pourrait donc très bien faire une offre au PSG pour recruter Mbappé dès cet été. Pour laisser partir le partenaire de Neymar, les Rouge et Bleu attendraient au moins 200 millions d’euros, mais les Merengues pourraient négocier pour un montant légèrement en dessous, soit 180 millions d’euros. Pour autant, ce feuilleton pourrait durer jusqu’à la fin du mercato estival.