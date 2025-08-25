Mercato: Le PSG change d’avis, Safonov placé sur le marché

À quelques jours de la fermeture du marché, le PSG envisagerait sérieusement un revirement majeur concernant Matvey Safonov, en dépit d’une première saison plutôt correcte dans la capitale.

Mercato PSG : Matvey Safonov sacrifié pour Ilya Zabarnyi ?

Un an seulement après son arrivée en provenance du KF Krasnodar contre un chèque de 20 millions d’euros, Matvey Safonov pourrait d’ores et déjà faire ses valises et quitter le Paris Saint-Germain dans cette dernière ligne droite du mercato estival. En effet, alors que le journal Le Parisien évoquait une cohabitation « respectueuse et professionnelle » entre le gardien de but russe et l’Ukrainien Ilya Zabarnyi, la réalité serait toute autre.

Doublure de Gianluigi Donnarumma durant l’exercice passé 2024-2025, le portier de 26 ans a su se montrer à la hauteur lorsque Luis Enrique avait besoin de lui. Toutefois, la fragilité de la situation entre les deux joueurs pousserait le Paris Saint-Germain à faire un choix drastique. « La propagande russe espérera pouvoir exploiter toute poignée de main, accolade ou interaction filmée par les caméras.

Cependant, il existe un consensus général selon lequel Zabarnyi ignore Safonov et n’interagit pas avec lui, ce qui a apaisé les inquiétudes », explique Le Parisien. Pour s’éviter un clash international au cours de la saison, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos seraient ouverts au départ de Matvey Safonov dans ses six derniers jours du mercato estival, selon les informations du site TransferFeed. L’équation s’annonce tout de même compliquée.

Matvey Safonov déterminé à poursuivre son aventure à Paris

Présent en conférence de presse avant le match contre Angers SCO, Luis Enrique a été interrogé sur la relation entre Ilya Zabarnyi et Matvey Safonov. Se fondant sur le calme du moment, l’entraîneur du PSG a notamment répondu jeudi dernier : « le sport est la meilleure des manières pour avoir la capacité d’ajouter des personnes et de faire l’union, non de la séparation. Le sport et les personnes sont au-delà des choses politiques ou économiques. »

Malgré tout, une certaine prudence est de mise à la Factory. Le PSG souhaite éviter toute polémique et surveille particulièrement sa communication autour des deux joueurs. Sur ses réseaux sociaux, le club ne poste pas de photo montrant Zabarnyi et Safonov dans une quelconque complicité afin de ne pas alimenter les rumeurs, et les deux joueurs ne se suivent pas mutuellement sur Twitter et Instagram.

Face à toute cette crispation, le PSG aimerait finalement se séparer de l’ancien gardien de Krasnodar. Sous contrat jusqu’en juin 2029, Safonov est évalué à 20 millions d’euros, mais les clubs intéressés ne se bousculent devant les bureaux de Luis Campos. D’autant que le principal concerné ne semble pas pressé de cracher sur son joli salaire. Son départ pourrait propulser la recrue estivale Renato Marin au poste de gardien numéro 2 du PSG. Affaire à suivre…