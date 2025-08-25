Mercato OL : Accord trouvé, un joueur offensif en approche

L’OL tient un renfort offensif, à une semaine de la fin du mercato. Mais il doit encore convaincre le club du joueur avec qui il a trouvé un accord.

Mercato : Facundo Buonanotte d’accord pour rejoindre l’OL

Le renfort offensif espéré par Paulo Fonseca à l’OL en cette fin de mercato pourrait être Facundo Buonanotte. À la suite de Matthieu Louis-Jean, qui a confirmé un transfert en instance de finalisation, L’Équipe assure que les négociations entre le joueur de Brighton et le club rhodanien auraient abouti à un accord.

Le milieu offensif polyvalent a donné son accord pour rejoindre Lyon, après plusieurs échanges avec Paulo Fonseca. Il a été convaincu par le discours de l’entraîneur des Gones. Néanmoins, la Direction des Seagulls préfère le voir poursuivre sa progression dans un club en Angleterre, à en croire la source.

L’Olympique Lyonnais doit convaincre Brighton de lui prêter Buonanotte

Face à la position des responsables de Brighton, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais doivent maintenant sortir le grand jeu pour convaincre leurs homologues britanniques. Ils doivent montrer que leur équipe peut être un bon tremplin pour la progression de Facundo Buonanotte.

Sous contrat avec le club de Premier League jusqu’en juin 2028, l’international Argentin (2 sélections) est évalué à 20 millions d’euros.

Prêté à Leicester City la saison dernière, il devrait être prêté à nouveau avant la fermeture du marché des transferts, le 1er septembre. Ce qui est une bonne nouvelle pour l’OL qui ne peut pas investir 20 M€ dans le transfert d’un seul joueur, à cause des restrictions de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG).