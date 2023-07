Toujours à l'affût sur le marché des jeunes joueurs, Luis Campos, le conseiller football du PSG, serait sur les traces d’un nouveau phénomène africain.

Mercato PSG : Après Barcola, Campos cible Ernest Nuamah

En pole position pour déloger Bradley Barcola de l’Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain serait toujours à l’affut sur le marché des jeunes talents. Cet été, Luis Campos a déjà enregistré les arrivées de Kang-In Lee (22 ans), Manuel Ugarte (22 ans), Cher Ndour (18 ans) et Xavi Simons (20 ans et prêté au RB Leipzig). Mais d’autres joueurs prometteurs pourraient débarquer dans les prochaines semaines.

Selon Foot Mercato et Fabrizio Romano, le PSG aurait déjà trouvé un accord contractuel avec Bradley Barcola et il resterait plus qu’à convaincre l’OL pour finaliser le transfert de l’international espoir français de 20 ans. Mais ce dimanche, L’Équipe assure que le champion de France surveillerait également la situation d’une autre pépite : Ernest Nuamah. Sur les tablettes de l'Olympique de Marseille cet hiver, l’ailier de Nordsjaelland pourrait profiter de son excellente saison dernière pour rejoindre les rangs d’un club plus ambitieux, notamment le PSG. Luis Campos serait même déjà passé à l’action dans ce dossier.

Nordsjaelland résiste au Paris SG pour Ernest Nuamah

Ernest Nuamah pourrait quitter le championnat danois cet été pour un challenge plus important la saison prochaine, même si les dirigeants de Nordsjaelland résistent pour le moment aux différents assauts pour son ailier gauche de 19 ans. En effet, le quotidien sportif indique que Luis Campos a rapidement formulé une offre pour tenter de doubler la concurrence dans ce dossier. « Au moins, une offre aurait déjà été transmise pour le Ghanéen, 19 ans, mais elle aurait été refusée par le club danois », écrit L’Équipe.

Élu joueur de l’année du Championnat danois, Ernest Nuamah, qui a fait ses débuts en sélection au mois de juin dernier, serait aussi sur les tablettes de Lille et Reims. Sous contrat jusqu'en juin 2026, le jeune international ghanéen est estimé aux alentours des 10 millions d'euros par ses dirigeants. Un montant facilement atteignable par le PSG. Le feuilleton est donc loin d’être terminé.