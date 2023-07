Après avoir enrôlé Lamine Diack, le FC Nantes fait le forcing pour signer un milieu du PAOK Salonique et un latéral gauche de Trabzonspor.

Mercato FC Nantes : Douglas Augusto et Eren Elmali espérés

Le FC Nantes lance enfin son mercato estival. Avec une seule recrue enregistrée en la personne de Lamine Diack, le club des Bords de l'Erdre était très timide jusqu'à présent. Mais c'était sans compter sur Waldemar Kita, son président. Deux joueurs sont très attendus : Douglas Augusto et Eren Elmali. Le premier joue au poste de milieu central au PAOK Salonique, et le second en tant que latéral gauche à Trabzonspor. C'est L'Équipe qui a révélé l'information ce samedi.

Des négociations auraient été entamées pour la signature des deux protagonistes. Douglas Augusto serait particulièrement proche de rejoindre les Canaris. Le PAOK aurait accepté un contrat de 4 ans de la part de la direction nantaise. L'officialisation ne devrait pas tarder, sauf rebondissement. Le milieu défensif de 26 ans pourrait bien épauler Samuel Moutoussamy dans l'entrejeu. Pour sa part, Eren Elmali (23 ans) pallierait le départ de Charles Traoré. Celui-ci a été libéré par les Canaris à l'issue de son contrat (30 juin dernier). Trabzonspor demande 5 millions d'euros pour le latéral turc, auteur de 3 passes décisives en 33 matchs de Süper Lig. Elmali pourrait également signer pour 4 ans.

Yunus Akgün ne devrait pas venir, Aiyegun Tosin toujours ciblé

Alors que les pistes Douglas Augusto et Eren Elmaili seraient les plus avancées, d'autres inquiètent le FC Nantes. C'est le cas de Yunus Akgün, l'ailier droit de Galatasaray. Déjà courtisé par plusieurs clubs, il ne devrait pas rejoindre les Canaris selon L'Équipe. Le FC Lorient et la Salernitana seraient à la lutte pour s'attacher ses services. Un véritable coup dur alors que Nantes cherche à renforcer son attaque, après les départs de Kader Bamba et Andy Delort.

Cependant, un autre attaquant serait toujours visé. Il s'agirait de Aiyegun Tosin, qui joue pour le FC Zurich. Le FC Nantes a bon espoir de le recruter, lui qui semble plus abordable. Moins courtisé, il serait aussi moins cher : environ 3 millions d'euros d'après Transfermarkt, contre 7 millions d'euros pour Yunus Akgün. Pour rappel, les deux joueurs sont respectivement sous contrat jusqu'en 2024 et 2026 avec leur club. Les Canaris espèrent que la chance va tourner de leur côté pour le prometteur attaquant du FC Zurich (13 buts, 2 passes décisives en 38 matchs).