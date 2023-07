En attendant d’être fixé sur le dénouement du feuilleton Kylian Mbappé, le PSG aurait d’ores et déjà finalisé une belle opération en attaque.

Comme l’a annoncé Luis Enrique hier en conférence de presse au Japon, le Paris Saint-Germain devrait enregistrer d’autres arrivées d’ici la fin du mercato estival, mais le technicien espagnol s’attend aussi à ce que des joueurs quittent ses rangs dans la même période. Et ce lundi matin, la presse étrangère assure que Luis Campos, le conseiller football du club de la capitale, aurait effectivement finalisé un dossier dans le sens des départs.

Mercato PSG : Mauro Icardi a signé trois ans avec Galatasaray

Après le jeune défenseur central El Chadaille Bitshiabu (18 ans), qui a rejoint le RB Leipzig contre un chèque de 20 millions d’euros, bonus compris, le Paris Saint-Germain a bouclé un deuxième transfert dans le sens des départs durant ce mercato estival. En effet, selon les informations relayées par le célèbre journaliste italien Gianluca Di Marzio et confirmées par Le Parisien et RMC Sport, Mauro Icardi quitte définitivement le PSG et s’engage en faveur de Galatasaray.

Après un prêt réussi en Turquie la saison dernière, l’attaquant de 30 ans va poursuivre l’aventure du club d’Istanbul. À un an de la fin de son contrat avec le champion de France, l’international argentin a dit « oui » pour un bail de trois années, soit jusqu’en juin 2026 avec Galatasaray, qui a consenti un effort considérable pour lui garantir un salaire de 7,5 millions d’euros.

Dans cette transaction, le PSG s’en sort bien avec un joli chèque de 10 millions d’euros. Recruté pour 50 millions d’euros à l’été 2020, l’ancien capitaine de l’Inter Milan, Mauro Icardi, quitte donc le PSG pour cinq fois moins, mais les dirigeants parisiens ne pouvaient pas espérer plus dans cette affaire, surtout en Europe. D’autres départs sont attendus dans les prochains jours au sein de l’effectif des Rouge et Bleu.