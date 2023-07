Après Lodi, Kondogbia et Aubameyang, Pablo Longoria et l'OM sont sur le point d'officialiser une nouvelle signature à 13 millions d'euros.

Mercato OM : Ismaïla Sarr à Marseille pour seulement 13 millions d'euros

Certaines sources évoquaient un transfert légèrement inférieur à 20 millions d'euros. Finalement, c'est pour un montant de 13 millions d'euros qu'Ismaïla Sarr va rejoindre l'OM, comme l'explique L'Équipe ce lundi matin. Les négociations ont donc encore été menées à la perfection par Pablo Longoria, qui n'en finit plus d'impressionner sur le marché des transferts en étant toujours épaulé par Javier Ribalta pour gérer ce genre de dossiers.

Plus impressionnant encore, les discussions avec Watford se sont parfaitement bien déroulées, et ce, malgré le litige qui opposait les deux clubs au sujet de Pape Gueye depuis plus d'un an. À moins de deux semaines du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions, l'effectif de l'OM à de quoi faire rêver les supporters. Pablo Longoria a déjà bouclé les venues de Renan Lodi (13M€), Geoffrey Kondogbia (8M€), Pierre-Emerick Aubameyang (0€), et maintenant Ismaïla Sarr (13M€), dont la visite médicale se déroule ce lundi matin en Allemagne, là où les hommes de Marcelino peaufinent leur préparation.

Pablo Longoria veut finaliser le dossier Iliman Ndiaye

Le début de semaine s'annonce décisif à Marseille concernant Iliman Ndiaye. Après avoir réussi à convaincre le joueur de rejoindre la cité phocéenne, Pablo Longoria va devoir trouver un terrain d'entente avec Sheffield, et ce ne sera pas une mince affaire. Le club anglais ne veut absolument pas se séparer de sa star sénégalaise, et compte bien mener la vie dure à l'OM dans les négociations.

Néanmoins, pas sûr que cela soit suffisant pour déstabiliser le duo Longoria-Ribalta qui semble décidé à continuer de tout rafler sur le marché cet été. Pour rappel, Sheffield attend au moins une somme comprise entre 15 et 20 millions d'euros pour lâcher Iliman Ndiaye.