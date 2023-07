À la recherche d'un nouveau gardien après le départ de Maxime Dupé, le Toulouse FC devrait enregistrer l'arrivée d'Alex Dominguez dans les prochains jours.

Mercato Toulouse FC : Alex Dominguez va débarquer

Vainqueur de la Coupe de France après s'être maintenu en Ligue 1, le Toulouse FC a vu partir nombre de ses cadres comme Branco van den Boomen, parti à l'Ajax Amsterdam, Stijn Spierings, parti au RC Lens, ou encore Maxime Dupé qui a rejoint Anderlecht. Si son remplaçant devait être Kjetil Haug ou Guillaume Restes, il semblerait qu'un troisième gardien va débarquer. Selon Foot Mercato, le Téfécé est tout proche de s'offrir le jeune gardien de 24 ans, Alex Dominguez, qui évolue en Espagne.

Une concurrence pour le poste de numéro 1

Son nom ne vous dit sûrement rien et à juste titre. Alex Dominguez joue en deuxième division du côté de Las Palmas où il n'a disputé que 10 petits matchs cette saison. Estimé à 300 000 euros sur Transfermarkt, le gardien a refusé plusieurs offres venues d'équipes espagnoles, selon plusieurs sources ibériques. Un transfert peu coûteux pour Toulouse qui cherche une alternative après le départ de Maxime Dupé.

Un achat qui peut paraître surprenant étant donné que Damien Comolli avait déclaré début juin qu'il ne cherchait pas à remplacer l'ancien numéro 30. "Ce qui est sûr, c'est qu'on part avec Haug et Restes en numéro un et numéro deux. On ne prendra pas un gardien pour remplacer Maxime Dupé. Kjetil a fait ses preuves sur la campagne de Coupe de France. Guillaume, on croit énormément en lui. On part donc avec ces deux-là, et ils seront sûrement aidés par un gardien supplémentaire au profil complètement différent et pas numéro 1."

La chasse au poste de gardien de but est ouverte. Si Kjetil Haug s'est vu octroyer quelques matchs en Coupe de France, ce n'est pas le cas du jeune Guillaume Restes qui n'a joué aucun match avec le Téfécé. Reste maintenant à savoir qui sera titulaire lors du premier match de championnat face au FC Nantes.