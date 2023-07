Après le refus de Kylian Mbappé de rejoindre Al-Hilal, le club saoudien est en passe de se rabattre sur le milieu du PSG Marco Verratti. Selon les informations de RMC Sport et du journaliste Fabrizio Romano, l’italien est d’accord avec le club d’Arabie Saoudite.

Le PSG et Al-Hilal sur le point de conclure un accord :

D'après les informations de RMC Sportet du journaliste italien Fabrizio Romano, Marco Verratti est en voie de rejoindre Al-Hilal en Arabie Saoudite. Le club saoudien a en effet proposé un contrat de trois ans au milieu de terrain du PSG. Les deux parties seraient même sur le point de trouver un terrain d'entente. Cependant, les négociations se poursuivent entre les clubs (PSG et Al-Hilal), indique le média français.

Un montant de transfert fixé par le PSG :

Pour libérer Marco Verratti, le Paris Saint-Germain aurait fixé un prix de 30 millions d'euros. Cette somme reflète la valeur du joueur et la volonté du PSG de céder l'international italien. Si le transfert se concrétisait, il représenterait une opportunité pour le club saoudien d'acquérir un joueur de grande qualité, qui a évolué au PSG depuis 11 ans.

Les déclarations de l'agent de Marco Verratti :

Rafaela Pimenta, l'agente de Marco Verratti, avait déjà évoqué l'intérêt de clubs saoudiens pour son joueur. Elle avait souligné l'appréciation de ces offres et le respect des clubs d'Arabie Saoudite pour investir dans des projets concrets. Ces déclarations laissent entendre que Verratti pourrait être ouvert à un transfert vers Al-Hilal.

Al-Hilal, actif sur le marché des transferts :

Si le transfert de Marco Verratti se concrétise, Al-Hilal démontrerait une fois de plus sa volonté de renforcer son effectif en dépensant des sommes considérables sur le marché des transferts. Ayant déjà dépensé 178 millions d'euros, le club saoudien affiche ses ambitions de compétitivité et d'excellence sur la scène nationale et internationale.