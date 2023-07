Nommé sur le banc du PSG en remplacement de Christophe Galtier cet été, Luis Enrique va devoir entamer son aventure en Ligue 1 avec quelques pépins.

PSG : Une mauvaise nouvelle tombe pour Nuno Mendes

Déjà absent lors des cinq derniers matchs de la saison dernière en raison d’une sérieuse blessure à la cuisse, le défenseur du Paris Saint-Germain, Nuno Mendes, va encore devoir patienter avant de faire ses grands débuts sous les ordres de son nouvel entraîneur Luis Enrique. Dans un point médical publié ce mardi après-midi, le club de la capitale a annoncé que le latéral gauche de 21 ans sera absent encore plusieurs semaines. Alors que les blessés reviennent peu à peu au sein de l’effectif des Rouge et Bleu pour la pré-saison, le jeune international portugais s’est de nouveau blessé.

Le Paris SG précise que Nuno Mendes a été victime d’une rupture du tendon conjoint de l’ischio-jambier droit. Une blessure survenue durant l’été. « Victime d'une rupture du tendon conjoint de l’ischiojambier droit cet été, Nuno Mendes restera en soins ces prochaines semaines », indique le PSG dans son rapport médical. Difficile donc de voir Nuno Mendes monter dans l’avion avec ses coéquipiers pour la tournée d’été au Japon. Néanmoins, Luis Enrique pourrait compter sur le retour de certains cadres pour le début de l’exercice 2023-2024.

Nouvelles rassurantes pour Neymar, Kimpembe et Nordi Mukiele

Toujours dans son communiqué médical du jour, le Paris Saint-Germain indique aussi que Neymar devrait participer « partiellement aux entraînements collectifs cette semaine ». Blessé à la cheville en février dernier, lors de la 24e journée de Ligue 1, l’attaquant brésilien de 31 ans se rapproche d’un retour à la compétition.

Même son de cloche pour le latéral droit Nordi Mukiele, qui « a repris la course et les exercices de ballon sur le terrain », alors que le vice-capitaine parisien Presnel Kimpembe« poursuit son protocole de reprise. Il devrait reprendre la course début août ». Le nouveau coach du PSG va pouvoir débuter avec Juan Bernat sur le flanc gauche de la défense, sauf s'il préfère miser sur la polyvalence de Lucas Hernandez.