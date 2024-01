John Textor continue de pousser pour Saïd Benrahma à l'OL. Et si West Ham est ouvert à un départ du joueur, l'Algérien a toujours du mal à se décider.

Mercato OL : Lyon tient la corde pour Saïd Benrahma

En lutte avec l'Olympique de Marseille pour la signature de Saïd Benrahma. L'Olympique Lyonnais semble avoir finalement pris de l'avance dans le dossier. C'est en tout cas ce que laissent croire les dernières informations sur le dossier, ceci en dépit des quelques approches de Pablo Longoria pour le club phocéen. De leurs côtés, les Hammers de West Ham seraient plus que ouvert à un départ de l'international algérien, qui n'a pas forcément arrangé les choses sur sa situation au sein du club anglais. Déjà en manque de temps de jeu, Benrahma souhaiterait bien rester en Premier League mais il a manqué de marquer des points, en ayant été expulsé lors du match de Coupe entre West Ham et Bristol City. Il pourrait même ne plus rejouer avec les Londoniens avant la fin du mois de janvier, alors qu'ils ont déjà une piste pour le remplacer.

Saïd Benrahma indécis sur son avenir

A West Ham, Steven Bergwijn est identifié comme une option pour remplacer Benrahma. Le Néerlandais est une cible prioritaire pour le club anglais alors que Saïd Benrahma a du mal à se décider pour la suite de sa carrière, ce qui fait trainer les choses du côté de l'OL. Selon le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, l'Algérien « prend actuellement son temps pour faire le bon choix ». Malgré le forcing de John Textor et David Friio, le Fennec n'est pas convaincu par le projet de l'OL, alors qu'il aurait une préférence pour l'Olympique de Marseille, comme l'avait laissé entendre son entourage.

A cette réticence du natif d'Aïn Témouchent s'ajoute un problème financier auquel l'Olympique Lyonnais doit faire face. A en croire Fabrizio Romano, l’argent serait une nouvelle fois le nerf de la guerre, car le transfert de Saïd Benrahma à Lyon pourrait se faire si la bonne offre arrive. West Ham s'attend à recevoir un chèque d'au moins 20 millions d'euros pour l'attaquant de 28 ans.