Six mois après avoir signé libre au Paris Saint-Germain, Cher Ndour devrait être prêté dans les prochains jours de ce mercato hivernal.

Mercato PSG : Cher Ndour annoncé à Braga

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, le jeune milieu de terrain italien n'a jamais réussi à s'imposer dans le groupe de Luis Enrique. Le joueur de 19 ans s'est contenté de jouer que quelques bouts de matchs cette saison. Malgré ses belles qualités que l'entraîneur du PSG n'a cessé de répéter quand il en a l'occasion, il ne le fait pas entrer dans sa rotation. L'objectif de la direction parisienne est désormais de le prêter pour le reste de la saison. Selon Foot Mercato, plusieurs clubs en Italie, dont la Sampdoria, et au Portugal ont manifesté de l'intérêt pour Cher Ndour. Mais c'est finalement à Braga que le joueur se dirige selon les informations de Fabrizio Romano et de RMC Sport. Le club portugais aurait trouvé un accord avec le joueur de 19 ans.

Selon les mêmes sources, le S Braga n'a jamais renoncé à l'idée de s'offrir le jeune milieu de terrain en accélérant les négociations ces derniers jours. Le club portugais, qui entend renforcer son équipe pour la suite de la saison, est passé aux nouvelles en décembre dernier pour un éventuel prêt de Cher Ndour. Ce serait donc un retour au bercail pour l'Italien, qui évoluait encore la saison dernière au Benfica.

La visite médicale programmée pour Cher Ndour

Annoncé comme l'un des dossiers que Luis Campos doit gérer pour ce mercato d'hiver, le cas du natif de Brescia tend petitement vers son dénouement. Cher Ndour avait la possibilité de rebondir dans plusieurs clubs qui étaient intéressés. En plus de la Sampdoria, le Besiktas était aussi sur la piste et ne semble pas avoir renoncé selon Le Parisien. Mais c'est bien Braga qui a pris une longueur d'avance pour attirer le joueur. A en croire Fabrizio Romano, sa visite médicale est même déjà programmée pour cette semaine. Pour la progression de sa pépite, le PSG n'a pas voulu l'envoyer en prêt en Italie après l'échec du cas Noha Lemina à la Sampdoria, plus tôt dans la saison.