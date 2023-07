Alors que plusieurs joueurs pourraient quitter le Stade Rennais, Nottingham a coché le nom d'un cadre du SRFC, et en fait une priorité.

Mercato Stade Rennais : Nottingham Forest veut Adrien Truffert

Partira ? Ne partira pas ? Telle est la question en ce qui concerne Adrien Truffert. Déjà annoncé partant l'hiver dernier, le latéral gauche breton a finalement choisi de poursuivre l'aventure en Bretagne. Auteur d'une bonne première partie de saison, il a malheureusement dû mettre un terme à cette dernière suite à une grave blessure à la cheville survenue en mars dernier au Parc des Princes.

De retour sur les terrains depuis le début de la préparation estivale, Adrien Truffert est pleinement investi avec les Rouge et Noir, et a notamment disputé la totalité du match face à Concarneau (1-1), ainsi que les 45 premières minutes de la rencontre face à Saint-Malo, samedi dernier (2-1). Malgré cela, rien ne dit qu'il sera encore un joueur du SRFC à la reprise du championnat, et Nottingham Forest l'a identifié comme une cible prioritaire pour cet été. En effet, selon les informations divulguées par Foot Mercato, le pensionnaire de Premier League veut absolument le défenseur français dans son effectif. Toutefois, le Stade Rennais voudrait le conserver.

Mercato Stade Rennais : Un latéral droit et un attaquant désirés par Florian Maurice

Les jours sont plutôt calme en ce moment au Stade Rennais. En pleine préparation estivale, les hommes de Bruno Genesio enchaînent les matchs amicaux, et sortent d'une victoire aboutie face à Brest mercredi soir grâce à un but signé Ludovic Blas. En parallèle, Florian Maurice travaille discrètement sur plusieurs dossiers, notamment sur celui de Lovro Majer, où Wolfsburg est revenu à la charge ces dernières heures avec une troisième offre formulée.

En ce qui concerne les arrivées, le directeur sportif du Stade Rennais a frappé très fort dès l'entame du mercato avec les arrivées de Ludovic Blas, Enzo Le Fée, Gauthier Gallon et Geoffrey Lembet. Et la bonne nouvelle pour les supporters bretons, c'est que Florian Maurice ne devrait pas s'arrêter là. En effet, selon le journaliste Florent Gautreau, le SRFC veut absolument recruter un latéral droit pour concurrencer Lorenz Assignon, ainsi qu'un attaquant capable de servir de point d'appui. Les prochaines semaines devraient donc être assez animées au SRFC.