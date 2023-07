Après Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, l'OM s'est positionné sur le dossier Thomas Lemar pour tenter de le recruter, et ce dernier a donné sa réponse.

Mercato OM : Thomas Lemar veut rester à l'Atlético Madrid

Les relations entre l'OM et l'Atlético Madrid sont très bonnes durant ce mercato estival. À peine le marché des transferts ouvert, Pablo Longoria a ouvert les discussions pour Geoffrey Kondogbia où un accord a rapidement été trouvé autour d'un transfert de 8 millions d'euros. Quelques jours plus tard, même son de cloche pour Renan Lodi qui a rejoint la cité phocéenne. Jamais rassasié, le président marseillais a voulu tenter un troisième transfert chez les Colchoneros, mais cette fois-ci, il s'est peut-être montré un peu trop gourmand.

En effet, l'OM a approché l'Atlético au sujet de Thomas Lemar, l'ancien milieu gauche de l'AS Monaco. Rapidement, cette piste a fait rêver les nombreux supporters marseillais, d'autant plus que les dirigeants madrilènes semblaient ouvert à l'idée d'un prêt. Mais jeudi soir, une nouvelle précision est tombée, et est venue mettre un terme aux rumeurs de façon définitive.

Selon les informations dévoilées par RMC Sport, le milieu français n'a pas l'intention de partir et veut rester à l'Atlético Madrid cet été. D'ailleurs, ce dernier a été interrogé sur les différentes rumeurs à son sujet, et a répondu dans des propos accordées à As. "Je suis là, non ? Je suis là, c'est la seule chose que je peux vous dire et je suis bien ici."

Pablo Longoria cherche un milieu gauche

Maintenant que le côté droit marseillais est bien constitué avec le récent recrutement d'Ismaïla Sarr, Pablo Longoria veut renforcer le côté gauche à la demande de Marcelino. Si Amine Harit est capable d'évoluer au poste de milieu gauche, il n'a pas le profil d'un ailier rapide recherché par l'entraîneur de l'OM.

Durant les matchs amicaux, Azzedine Ounahi a également évolué à ce poste, mais les Marseillais jouaient dans un 4-3-3, ce qui permettait au milieu marocain de repiquer dans l'axe. Il reste donc quelques détails à régler pour les dirigeants phocéens, et le mercato devrait réserver encore son lot de surprises aux supporters de l'OM.