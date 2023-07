​À la recherche d'un attaquant cet été, le FC Nantes était sur le point de boucler la venue de Meschack Elia, mais une terrible nouvelle est tombée.

Mercato FC Nantes : Le Montpellier HSC débarque pour Meschack Elia

Le mercato estival du FC Nantes est extrêmement compliqué pour le moment. Sauvé de justesse de la relégation lors de la dernière journée de championnat en juin dernier face à Angers (1-0), le FCN doit renforcer l'effectif de Pierre Aristouy pour que ce dernier puisse avoir les moyens d'offrir aux supporters une saison plus paisible que la dernière. Mais jusqu'à présent, les mouvements se font rares, et hormis Hugo Barbet, arrivé libre de l'En Avant Guingamp, et Mostafa Mohamed, qui a vu son option d'achat être levée à l'issue de la saison, il n'y a rien à signaler et cela inquiète les supporters.

Désireux de rectifier le tir, les dirigeants canaris travaillent sur l'arrivée d'un attaquant pour renforcer le secteur offensif du FCN, orphelin de Ludovic Blas depuis son départ au Stade Rennais. La piste la plus chaude dernièrement menait à Meschack Elia, et les Canaris ont même réussi à trouver un accord avec le joueur des Young Boys de Berne. Mais ces dernières heures, un intérêt du Montpellier HSC a également été révélé par Sacha Tavolieri, et le club de la Paillade pourrait bien jouer un vilain tour au FC Nantes.

Les discussions ont commencé entre le MHSC et le Young Boys de Berne

Le FC Nantes risque bien de se faire couper l'herbe sous le pied dans le dossier Meschack Elia. Après avoir annoncé un intérêt du Montpellier HSC pour l'attaquant de 25 ans, Sacha Tavolieri a indiqué que les discussions avaient déjà débuté entre le MHSC et le Young Boys de Berne. Les dirigeants montpelliérains cherchent à trouver la meilleure solution pour boucler l'affaire rapidement, et devancer par la même occasion le FC Nantes qui semblait en pole position sur le dossier ces derniers jours.