Hugo Barbet n'était pas le seul gardien de but pisté par le FC Nantes. Un autre portier de Ligue 2 est visé, et le FCN tient déjà une réponse.

Mercato FC Nantes : Thomas Callens pisté par le FCN

Qui gardera les cages du FC Nantes la saison prochaine ? Aux dernières nouvelles, il pourrait s'agir en partie d'Hugo Barbet. Le jeune portier (21 ans) formé à l'EA Guingamp a récemment signé un contrat de 2 ans avec les Canaris. Cependant, il n'a pas encore l'expérience d'Alban Lafont, gardien numéro 1 lors du dernier exercice. Ainsi, son rôle devrait plutôt se rapprocher de celui de doublure, plutôt que de titulaire indiscutable.

Toutefois, les rumeurs affluent autour de l'avenir d'Alban Lafont. Le Français, âgé de 24 ans, serait suivi par plusieurs clubs en Angleterre (Brentford) et en France (AS Monaco, OM). Il y a donc de quoi s'interroger sur la future hiérarchie des gardiens au FC Nantes. De plus, la cellule de recrutement travaillerait sur la piste d'un autre portier, sans doute pour combler son éventuel départ. Après s'être renseigné sur Marcin Bulka (OGC Nice), le FCN tenterait la piste Thomas Callens, selon Le Dauphiné Libéré. Gardien numéro 2 du FC Annecy, il s'est révélé aux yeux de tous en arrêtant plusieurs penaltys, lors du quart de finale de Coupe de France face à l'Olympique de Marseille (2-2, 6-7 t.a.b).

L'AJ Auxerre devant dans le dossier Callens

Auteur de 11 petits matchs toutes compétitions confondues, Thomas Callens pourrait être en concurrence avec Hugo Barbet pour le poste de gardien numéro 1, si le départ d'Alban Lafont se confirme. Le footballeur de 24 ans, né à Brest, ferait une bonne opération financière et sportive puisqu'il ne coûterait que 250 000 euros, selon Transfermarkt. Thomas Callens est également sous contrat jusqu'en juin 2025 avec la formation reléguée en National.

Cependant, Le Dauphiné Libéré connaît déjà l'issue de cette piste pour le FC Nantes. Malgré son intérêt, Thomas Callens devrait rejoindre l'AJ Auxerre cet été. Le club bourguignon pourrait l'avoir convaincu en lui promettant davantage de temps de jeu. Relégué en Ligue 2, il a vu son portier numéro 1, Ionut Radu retourner à l'Inter Milan à l'issue de son prêt, le 30 juin dernier. Un coup dur pour le FCN, mais aussi le Nîmes Olympique et l'US Quevilly-Rouen qui scrutaient sa situation.