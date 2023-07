Alors que la toile s’est enflammée pour une possible venue d’Ousmane Dembélé au PSG cet été, l’entourage de la star du Barça a dit la vérité sur son avenir.

Mercato PSG : Visite médicale à Los Angeles pour Ousmane Dembélé

C’est la grosse information de ce vendredi. Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2024, Ousmane Dembélé est annoncé par RMC Sport tout proche de rejoindre Luis Enrique au Paris Saint-Germain. En effet, selon les informations du journaliste Fabrice Hawkins, les négociations sont très avancées avec l’attaquant de 26 ans et le Paris SG va lever sa clause libératoire qui est de 50 millions d’euros jusqu’au 31 juillet.

En quête de renforts offensifs pour la saison prochaine, le club de la capitale a convaincu l’ancien milieu offensif du Stade Rennais, qui est séduit par le projet parisien. Toujours selon la même source, l’arrivée probable de Dembélé n'est pas liée au dossier Kylian Mbappé, même si les deux joueurs sont très proches. Mieux, « dans un scénario idéal, le PSG verrait bien un trio avec Mbappé jouant à gauche, Dembélé à droite et un attaquant de pointe qui reste encore à recruter », explique Fabrice Hawkins.

Foot Mercato va même plus loin en ajoutant que le natif de Vernon va s'engager en faveur du PSG pour 5 ans, soit jusqu’en juin 2028. D’ailleurs, le numéro 11 du Barça va passer sa visite médicale à Los Angeles avant de signer avec Paris. Pour autant, l’affaire est encore très loin d’être conclue entre le champion du monde 2018 et le protégé de Xavi Hernandez.

Dembélé plus proche d’une prolongation que d’une arrivée à Paris ?

En effet, selon les renseignements divulgués par le journal catalan Mundo Deportivo, l’entourage d’Ousmane Dembélé assure que l’ailier du FC Barcelone est très concentré sur son club et qu’il discute en ce moment avec sa direction pour une prolongation de contrat parce qu’il se sent bien en Catalogne. Le journal L’Équipe confirme cette tendance en niant des négociations avancées entre le PSG et le clan Dembélé. L’ancien joueur du Stade Rennais est bien une piste, mais rien de très avancé avec Luis Campos.