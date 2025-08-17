FLASH : Luis Enrique met un point final au Mercato du PSG !

Cet été, le PSG s’est montré discret sur le marché des transferts avec seulement trois recrues. Mais la moisson semble largement suffisante pour l’entraîneur parisien, Luis Enrique.

Luis Enrique : « On n’a pas besoin de beaucoup de joueurs »

Durant ce mercato estival, le Paris Saint-Germain s’est renforcé avec seulement trois arrivées, notamment les gardiens de but Renato Marin, arrivé librement en provenance de l’AS Rome, et Lucas Chevalier, recruté à Lille pour 55 millions d’euros, ainsi que le défenseur central ukrainien Ilya Zabarnyi, délogé à Bournemouth pour environ 66 millions d’euros.

Selon les dernières rumeurs, Luis Campos serait encore à l’affût pour un latéral droit et un ailier polyvalent supplémentaire. Pourtant, Luis Enrique a laissé entendre ce samedi qu’il n’attendait plus d’autres recrues avant la fermeture du marché des transferts.

« Notre mercato reflète l’état de l’équipe, car on n’a pas besoin de beaucoup de joueurs. On a fait ce travail il y a deux ans et l’an dernier. On reste ouvert par rapport au mercato, car il s’agit d’une obligation. Mais on n’a aucun problème, on est tranquille et calme. Il faut tout analyser avec tranquillité. La polyvalence de nos joueurs permet d’avoir des options sur toutes les positions. Je suis très content avec le mercato et avec les trois joueurs déjà arrivés », a lâché le technicien espagnol devant les médias.

D’après plusieurs sources proches du Paris Saint-Germain, les efforts du conseiller sportif seraient désormais concentrés sur le dégraissage afin de réduire la masse salariale et l’effectif. Si Randal Kolo Muani et Nordi Mukiele sont bien partis pour changer d’air très prochainement, le Paris SG attend encore des offres concrètes pour Carlos Soler, Ilyes Housni, Renato Sanches, Marco Asensio et Presnel Kimpembe. Affaire à suivre…