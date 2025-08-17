Ligue 1 : Le Stade Rennais mélange déjà le vestiaire de l’OM

L’OM s’est inclinée (0-1) face au Stade Rennais, vendredi soir, à l’occasion de la première journée de la Ligue 1, alors que l’équipe de Roberto De Zerbi a évolué en supériorité numérique pendant une heure. Le vestiaire marseillais a explosé après cette défaite.

OM : Bagarre dans le vestiaire après Rennes !

L’Olympique de Marseille a manqué son premier rendez-vous de la saison de Ligue 1, vendredi soir au Roazhon Park. Opposé à une équipe rennais vite réduits à 10 suite à l’exclusion du jeune défenseur Abdelhamid Ait Boudlal, l’OM n’a pas trembler et a su contenir les assauts des hommes de Roberto De Zerbi. Avant de se faire punir à la 91e minute de jeu par Ludovic Blas.

Et cette victoire du SRFC aurait fait naître de premières tensions au sein du vestiaire olympien, selon les informations de RMC Sport. Leonardo Balerdi, le capitaine argentin, aurait notamment haussé le ton, tout comme Pierre-Emile Hojbjerg et Gerónimo Rulli, qui avait déjà fustigé à la mi-temps l’incapacité de ses partenaires à appliquer les schémas de jeu travaillés à l’entraînement. L’ailier anglais Jonathan Rowe aurait également eu un échange musclé avec Adrien Rabiot.

« L’après match a été très tendu dans le vestiaire marseillais hier soir à Rennes, après la défaite. Les leaders ont crié fort et un coup de chaud a notamment opposé Adrien Rabiot à Jonathan Rowe », explique le journaliste Fabrice Hawkins. Les deux joueurs « se sont rapprochés et frictionnés verbalement, sans en venir aux mains assurent plusieurs sources », assure le média francilien.

Cette altercation pourrait avoir un impact sur l’avenir de Rowe, souvent présenté comme le joueur le plus susceptible de quitter le club avant la fin du mercato. Réponse dans quelques jours.