Liga – Barça : Un premier match et déjà une énorme polémique

Le Barça a débuté sa saison par une victoire convaincante contre Majorque, mais le succès catalan est noyé dans les critiques visant l’arbitrage. Entre tacle polémique, carton rouge contesté et but litigieux, l’Espagne du football s’enflamme.

Majorque – Barça : Un match maîtrisé, une décision qui change tout

Sur le plan du jeu, le Barça a déroulé. Lamine Yamal a régalé, Ferran Torres a marqué, Raphinha a percuté comme rarement. Techniquement, cette entrée en matière avait tout d’un début idéal pour les hommes de Hansi Flick. Sauf qu’un événement a totalement changé le récit : le carton rouge infligé à Vedat Muriqi à la 35ᵉ minute.

Majorque, jusque-là solide, s’est retrouvé en infériorité numérique et n’a plus jamais pu rivaliser. La frustration est énorme : « C’est un carton qui change totalement le cours du match, ce n’était pas justifié », a tonné l’entraîneur de Majorque. Antonio Raillo, capitaine baléare, a renchéri : « Le tacle de Raphinha était bien plus fort que celui de Muriqi… ». Une indignation partagée par plusieurs médias espagnols qui dénoncent une incohérence criante dans l’arbitrage.

Raillo furieux, la presse espagnole s’embrase

Les réactions ne se sont pas fait attendre. Marca, AS et Carrusel Deportivo ont ouvertement critiqué la décision arbitrale, pointant du doigt l’usage approximatif de la VAR. Un journaliste espagnol a même affirmé en direct : « La faute de Raphinha à la 47ᵉ minute méritait largement un rouge ». Ambiance.

Et comme si cela ne suffisait pas, le but de Ferran Torres a mis un peu plus d’huile sur le feu. Raillo était au sol après avoir reçu le ballon en pleine tête. Les défenseurs de Majorque se sont arrêtés, pensant que le jeu serait interrompu. Non, l’arbitre a laissé jouer. Résultat : but validé. Les réseaux sociaux se sont immédiatement enflammés.

Une victoire, mais à quel prix ?

Le Barça repart avec trois points, de la confiance, et une jeune pépite nommée Lamine Yamal déjà en état de grâce. Mais cette victoire laisse un goût amer à la Liga. « Nos joueurs n’avaient aucune intention de nuire », ont répété les dirigeants majorquins. Beaucoup parlent d’un match qui pourrait marquer la saison… pour de mauvaises raisons.

Si l’objectif du Barça était de lancer sa campagne sur des bases solides, c’est surtout le débat sur l’arbitrage espagnol qui fait la une ce dimanche. Une chose est sûre : cette Liga 2025-2026 commence sur les chapeaux de roue… et avec une tempête médiatique.