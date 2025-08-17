Mercato PSG : Ça se complique pour Akliouche au Paris SG

Le PSG voyait en Maghnes Akliouche une piste séduisante pour dynamiser son milieu offensif. Mais avec l’arrivée du Real Madrid dans le dossier, le club parisien pourrait bien se faire doubler par un concurrent bien plus puissant.

Mercato PSG : Le Real Madrid s’invite dans le dossier Akliouche

Longtemps ciblé par le PSG, Maghnes Akliouche, pépite de l’AS Monaco, attire désormais les regards du Real Madrid. Le club espagnol s’est mis en quête de nouvelles opportunités après avoir laissé passer Florian Wirtz, trop onéreux. Xabi Alonso, installé sur le banc merengue, aurait coché le nom d’Akliouche pour renforcer son entrejeu dès 2026 selon Defensa Central.

Madrid aime les jeunes talents à polir, et le Franco-Algéro-Uruguayen de 23 ans coche toutes les cases : technique, vision de jeu et marge de progression exceptionnelle. Problème : avec une valeur estimée à 45 millions d’euros et un contrat jusqu’en 2028, Monaco est en position de force. Et Paris risque de ne plus être seul à faire la cour.

Le PSG en retard dans la course

Le club de la capitale française suivait Akliouche depuis des mois, imaginant le faire venir au Parc et offrir un nouveau souffle au milieu parisien. Mais le timing est cruel : le Real Madrid, en quête d’un nouveau « coup » à la Florentino Pérez, pourrait griller la priorité au PSG. Et quand les Merengues entrent dans une danse, difficile de suivre le rythme.

Avec Manchester City également à l’affût, le PSG se retrouve pris en étau. Paris dispose certes de moyens conséquents, mais sa marge de manœuvre s’est réduite. Luis Enrique aimerait un milieu plus créatif et mobile, mais Akliouche s’éloigne peu à peu.

Une décision repoussée à 2026 ?

Selon plusieurs sources proches du dossier, un transfert cet été semble exclu. Les prétendants savent qu’il faudra patienter. Sauf offre XXL, Akliouche restera à Monaco cette saison. Le PSG espère que la situation se décante l’an prochain, mais si le Real Madrid décide réellement d’agir en 2026, le suspense pourrait vite tourner court. Le mercato est une partie d’échecs. Et pour l’instant, Paris semble jouer avec une pièce en moins.