ASSE : Horneland s’incline devant la masterclass de Jaber

Pour sa grande première sous le maillot de l’ASSE, Mahmoud Jaber a illuminé Geoffroy-Guichard. Eirik Horneland n’a pas tari d’éloges sur le milieu défensif après la démonstration stéphanoise face à Rodez.

ASSE : Un Chaudron conquis par Jaber

Absent lors de la première journée, Mahmoud Jaber a fait une entrée fracassante dans le Forez. Titularisé face à Rodez, le milieu défensif a totalement maîtrisé l’entrejeu, offrant une performance aussi solide que spectaculaire. À 25 ans, l’ancien du Maccabi Haïfa n’a pas seulement récupéré des ballons : il a dynamisé le jeu, distribué proprement, et conquis le public stéphanois.

Eirik Horneland n’a pas caché son admiration : « Il est revenu avec beaucoup d’énergie, il voulait montrer ce qu’il était capable de faire face à ses supporters. C’est très beau ce qu’il a été capable de faire. » Une déclaration forte qui place déjà Jaber parmi les nouvelles coqueluches du Chaudron.

Horneland bluffé par son numéro 5

Après un nul frustrant contre Laval, l’ASSE devait se relancer. Et le coach norvégien a trouvé son homme providentiel. Jaber a impressionné par sa maturité et sa capacité à jouer simple. Une masterclass saluée par tout le vestiaire et, surtout, par son entraîneur : « C’est très beau ce qu’il a été capable de faire », a répété Horneland, visiblement conquis.

Avec cette victoire 4-0 et ce premier clean sheet, les Verts prennent de la confiance. Horneland tient peut-être déjà son patron au milieu. Si Jaber confirme, Geoffroy-Guichard risque de gronder longtemps son nom… et avec plaisir.