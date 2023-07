La suite du mercato estival de l’ASSE pourrait se compliquer davantage, si les informations circulant à Saint-Etienne se confirment.

Mercato : Le budget de recrutement de l'ASSE ne sera pas augmenté

À une semaine du coup d’envoi de la Ligue 2, l’ASSE attend toujours sa troisième recrue estivale. Mais les nouvelles en provenance du Forez ne sont pas bonnes pour Laurent Batlles. Selon les indiscrétions d’Evect, la direction stéphanoise n'a pas l'intentention d'augmenter le budget pour le recrutement. Même si le club finit par vendre Niels Nkounkou, la cagnotte du mercato sera la même d'après le site spécialisé. « En dépit d’une potentielle vente de Niels Nkounkou, l’enveloppe allouée au recrutement sera sensiblement la même ».

Vendredi, le média Thekensportler a révélé une offre de 8,5 M€ transmise par l'Eintracht Francfort. Et cette proposition, évidemment revue à la hausse (la première étant de 6 M€), a été directement acceptée par la direction de l’AS Saint-Etienne, si l’on en croit la source allemande.

Mercato ASSE : Laurent Batlles avec des renforts de second choix ?

Si les informations du site web regroupant une communauté de supporters des Verts se confirment, cela pourrait porter un coup dur à la fin du mercato stéphanois. En effet, l’ASSE rencontre des difficultés pour faire aboutir ses dossiers prioritaires, parce que le club n’a pas assez de moyen pour se montrer plus convaincant ou engager la concurrence avec les autres clubs sur certaines pistes. C'était le cas pour Jérémy Livolant que Bordeaux a ravi au nez et à la barbe des Verts. Cela, grâce à une offre plus intéressante, estimée à 1,2 M€, qui a fait bouger les lignes à l’EA Guingamp, alors que le club faisait de la résistance pour son décisif capitaine.

À présent, si le transfert d’Antoine Leautey à Saint-Etienne traine depuis des semaines, c’est justement parce que l’offre stéphanoise n’est pas assez intéressante pour pousser les Amiénois à lâcher leur ailier polyvalent, toujours retenu en Picardie. Il faut aussi rappeler que l’ASSE était passé à côté du transfert d’Alexandre Mendy, faute de moyens. Alors qu’il lui restait seulement un an de contrat au SM Caen, l’attaquant convoité par Loïc Perrin a finalement prolongé son aventure en Normandie, jusqu’en 2026. Ne pouvant pas s’aligner sur la demande du Stade Malherbe, la direction du club ligérien a finalement recruté Ibrahim Sissoko. L'attaquant Franco-Malien a signé à l’ASSE gratuitement, après avoir résilié son contrat à Sochaux. Pour Rappel, Laurent Batlles compte seulement deux recrues dans son équipe, avec Dylan Batubinsika (défenseur central).