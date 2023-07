Cible de l’ASSE pendant ce mercato estival, Antoine Leautey a encore répondu à l’intérêt du club ligérien. Amiens SC également.

Mercato ASSE : Antoine Leautey, « je suis à Amiens pour l'instant »

Antoine Leautey fait partie des joueurs que l’ASSE tente de recruter cet été. Son profil polyvalent fait de lui l’une des pistes prioritaires de Laurent Batlles. En cas de départ de Niels Nkounkou par exemple, l’ailier d’Amiens SC pourrait être son successeur, dans le rôle de piston. Mais lié au club picard jusqu’en juin 2025, le N°7 est retenu avec son club. Le nouvel entraineur a déclaré ouvertement qu’il compte sur lui pour la nouvelle saison. Antoine Leautey le confirme et pense rester en Picardie.

« Pour l'instant, je suis à Amiens. L'entraineur Omar Daf a plusieurs fois affirmé qu'il comptait sur moi. C'est plaisant, c'est même flatteur », a-t-il déclaré dans Courrier Picard. Je parviens bien sûr à me projeter dans cette équipe. Je suis sous contrat avec Amiens donc […], je suis là, et si ça se trouve, je serai même là toute l'année. »

Cependant, le joueur convoité par l’ASSE laisse une fenêtre ouverte, car il est bien conscient qu’une offre intéressante pourrait pousser Amiens SC à le transférer. « On peut dire qu'il y a 90% de chances de me voir toujours à Amiens la saison prochaine, même si avec le mercato on ne sait jamais […], ça va tellement vite. Un jour on peut être là, et pas le lendemain. »

Amiens SC reste ferme pour Antoine Leautey

À la suite d'Antoine Leautey, John Williams a livré la position officielle du club de Ligue 2 sur la situation contractuelle du joueur de 27 ans. « On lui a signifié qu'on comptait sur lui et qu'on ne voulait pas qu'il parte. On fait le travail de notre côté pour l'intéresser. Antoine est quelqu'un d'ambitieux et il voit qu'on monte une équipe ambitieuse », a soutenu fermement le directeur sportif du club. Pour rappel, Omar Daf avait déclaré qu'il ferait tout pour conserver le joueur sollicité par les Stéphanois.