L'entraîneur du Paris Saint-Germain Luis Enrique, affiche une ambition débordante pour la saison à venir. Le technicien espagnol réclame au PSG des renforts dont un avec un prix incroyablement élevé, un milliard d'euros

Mercato PSG : Des rumeurs qui peinent à convaincre

Selon les informations de PSG Community, Luis Enrique aurait soufflé le nom de Pedri comme l'une de ses priorités pour renforcer l'effectif du PSG pendant ce mercato estival. Cependant, la presse espagnole, représentée ici par le journaliste de Radio Marca, Ramon Fuentes, reste dubitative quant à la crédibilité de cette information. Recruter Pedri reviendrait pour le Paris SG de lever sa clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros par le FC Barcelone.

PSG Community dit bien que le milieu de terrain dispose d'une clause temporaire de 110M€ et que le FC Barcelone, en quête d'argent pour renflouer ses caisses, serait à l'écoute. Côté joueur, venir au PSG ne serait pas pour lui déplaire. "Pedri ne ferme pas la porte, l’idée de retrouver son ancien sélectionneur avec l’Espagne lui plait".

Sauf que lever cette clause libératoire de Pedri s'annonce être un véritable défi, car celle-ci est astronomique alors que le joueur n'est pas non plus du niveau des figures emblématiques du football européen que sont Kylian Mbappé ou encore Erling Haaland. Le PSG a beau avoir besoin d'un milieu de terrain ambidextre, celui-ci ne garantira à lui seul pas le succès après lequel il court en Ligue des champions et donc il serait mal inspirer d'investir autant d'argent dans sa venue sous le maillot Rouge et Bleu.

La réaction de Ramon Fuentes sur la piste Pedri :

Interrogé sur ces rumeurs, le journaliste Ramon Fuentes n'a pas hésité à exprimer sa surprise et son scepticisme. Il considère même ces spéculations comme une blague. Selon lui, si le PSG envisageait réellement d'enrôler Pedri, il faudrait alors s'attendre à des offensives pour d'autres jeunes talents du FC Barcelone tels que Gavi et De Jong. Ramon Fuentes rappelle également que Pedri est actuellement très heureux au sein du club catalan, rendant ainsi peu probable un départ de sa part.

En revanche, le PSG pourrait convaincre Ousmane Dembélé de rejoindre ses rangs et donc payer d'ici lundi soir la clause libératoire contenue dans son contrat qui s'élève à 50 millions d'euros.