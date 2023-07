Déjà d’accord avec Bradley Barcola pour un transfert sur ce mercato estival, le PSG tente désormais de convaincre l’OL de laisser filer son crack de 20 ans.

Mercato PSG : Bradley Barcola veut quitter l’OL pour le Paris SG

À la recherche d’un ailier droit prometteur, le Paris Saint-Germain semble avoir jeté son dévolu sur Bradley Barcola. Convaincu par le projet parisien après un échange avec Luis Enrique, le nouvel entraîneur des Rouge et Bleu, le milieu offensif français veut désormais quitter les rangs de l’Olympique Lyonnais pour s’engager en faveur du club de la capitale.

Surtout que sa signature arrangerait bien les affaires du PSG, qui doit absolument attirer encore au moins deux joueurs français pour les listes UEFA. D’après les informations du média Sports Zone, Bradley Barcola dispose d’un accord de principe avec le récent champion de France et espère que son transfert se fasse cet été. Aux dernières nouvelles, les dirigeants parisiens seraient passés à l’action auprès de leurs homologues de l’OL pour l’international espoir tricolore.

Le Paris SG propose 30M€ pour Bradley Barcola

Après avoir enregistré les arrivées de Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Cher Ndour, Lucas Hernandez et Xavi Simons, qui a été prêté dans la foulée au RB Leipzig, le Paris Saint-Germain veut désormais se renforcer en attaque et recruter un gardien de but pour épauler Gianluigi Donnarumma dans un rôle de doublure. Pour l’attaque, Luis Enrique est très intéressé par le profil de Bradley Barcola et le Paris SG semble prêt à tout pour le recruter dans les jours ou semaines à venir.

À en croire les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, Luis Campos aurait envoyé une offre ferme de 30 millions d'euros aux Gones pour recruter le protégé de Laurent Blanc. Cependant, le spécialiste mercato du tabloïd britannique The Guardian, la proposition du conseiller football du PSG aurait été recalée par les Lyonnais, qui comptent bien garder leur joyau pour la saison prochaine. Après ce refus, le PSG concentrerait désormais ses forces sur la piste menant à l’ailier du FC Barcelone, Ousmane Dembélé.